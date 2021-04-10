5 марта состоялась премьера 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк, главным героем которого стал бизнесмен Михаил Заливако из Харькова.

Во время пятого выпуска было много приятных моментов, благородных дел и разочарований. Как прошел пятый выпуск Холостяка 11 и кто покинул проект — читайте в материале Фактов ICTV.

Поездка в приют для животных

Холостяк Михаил Заливако вместе с участницами реалити отправились в приют для диких животных. Во время встречи девушки не только пообщались с Михаилом, но и сделали благородное дело.

Каждая участница опубликовала пост на своих страницах в социальных сетях о том, как важно хорошо обращаться с животными.

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Поцелуй с Джессикой

В пятом выпуске шоу Холостяк 11 состоялось групповое свидание девушек с Михаилом. Для совместного времяпровождения выбрали необычный формат — съемки. Для удачного кадра девушки вместе с холостяком моделировали ситуацию предоставления первой помощи.

Во время съемок Михаил поцеловался с одной из участниц на глазах у девушек. Этой счастливицей стала 25-летняя Джессика Чеги, владелица салона красоты.

Джессика имитировала девушку, которая упала в обморок на пляже, а Михаил пытался помочь ей с помощью искусственного дыхания. Во время этого девушка взяла Михаила рукой за голову и поцеловала.

Участницы романтического реалити были шокированы тем, что увидели — им было неприятно смотреть, как мужчина, который нравится, целуется с другой девушкой.

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Свидание с девушками

В пятом выпуске наконец произошло индивидуальное свидание Михаила с Аней. Из-за болезни девушка две недели могла общаться с холостяком только в онлайн-формате.

Также Холостяк встретился с Дашей и Юлей, более известной как Зайка из-за того, что девушка появилась в необычном костюме в полный рост на первой встрече. Во время группового свидания Михаил и девушки сходили на урок актерского мастерства.

Однако все пошло наперекосяк — Юля и Миша начали выяснять отношения при Даше, от чего конечно же девушка была не в восторге.

Церемония роз

В пятом выпуске романтического реалити-шоу Холостяк 11 состоялась напряженная церемония роз. Из проекта ушли сразу две девушки — у одной из них у Михаила прервался контакт, а искренность второй вызвала у мужчины сомнения.

Главный герой реалити Холостяк Михаил попрощался с 24-летней воздушной гимнасткой Елизаветой Крутиковой.

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Михаил также попрощался с 29-летней владелицей туристического агентства Екатериной Жук, для которой у Холостяка не было розы.

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Таким образом на проекте осталось всего восемь участниц — Юлия Бельченко, Анна Богдан, Джессика Чеги, Татьяна Шевцова, Юля Карнаух, Дарья Ставнича и Розали Номбре. С каждым выпуском девушек остается все меньше.

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Холостяк 11 сезон

Главным героем долгожданного романтического реалити-шоу Холостяк 11 стал харьковский бизнесмен — Михаил Заливако. Он родился 28 сентября 1989 года в Харькове в семье провизоров. Мужчина не представляет своей жизни без бизнеса — Заливако достиг значительного успеха в карьере и активно развивает собственную логистическую компанию.

Однако Михаил признается, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает самого главного — настоящей любви. Именно с этой целью мужчина пошел на проект романтического реалити. Зрители с нетерпением ждут, когда Холостяк найдет свое счастье.