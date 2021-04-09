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Каріна Зуєва |

Станем ближе: Тина Кароль представила приложение виртуальной реальности

Украинская певица Тина Кароль презентовала перформанс в дополненной реальности и запустила челлендж.

Тина Кароль

Приложение Tina Karol певица представила к выходу своего нового клипа на песню Хороший парень.

Для того, чтобы виртуальная Тина Кароль появились рядом, достаточно скачать приложение в App Store или Google Play. Правда, пока что пользователи жалуются на неполадки, но их обещают устранить.

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В приложении артистка предстала в образе строптивой кокетки. На ней белый обтягивающий комбинезон.

— Да, это виртуально. Да, это виртуозно. Вместе с новым клипом я выпустила перформанс в дополненной реальности. Нажми на старт и впусти меня в свой мир, станем ближе, — написала артистка.

Певица призывает снимать креативные видеоролики и отмечать их хештегом #хорошийпарень. Три лучших получат подарки.

Тина Кароль презентовала новый клип

Сегодня, 9 апреля, Тина Кароль презентовала новый клип на песню Хороший парень. В видеоролике звезда предстала в образе мужчины.

Несмотря на сложность выполнения движений в манере танца хип-хоп героем певицы, в клипе она снималась без дублера.

Фото: Антон Кулаковский

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