Анастасия

Возраст: 24

Деятельность: актриса.

Цель в жизни: авто и квартира.

Идеал мужчины: душевный и с юмором.

Ольга

Возраст: 22

Деятельность: студентка.

Цель в жизни: написать детскую книгу, которая станет бестселлером и будет продаваться по всему миру.

Идеал мужчины: человек, который понимает, принимает и любит, с которым можно построить крепкие доверительные отношения.

Розали

Возраст: 23

Деятельность: певица в шоу, модель.

Цель в жизни: достичь желаемой финансовой свободы, открыть собственное любимое дело и построить семью, в которой будут царить гармония и взаимопонимание.

Идеал мужчины: партнер, который дает девушке ощущение безопасности, стабильности.

Instagram: rosali_kovbasa

Кристина

Возраст: 24

Деятельность: стилист, модель.

Цель в жизни: победить в проекте Холостяк.

Идеал мужчины: партнер, который не задает лишних вопросов, а берет и делает, уважает личные границы и заботится, дает пространство для роста, но в то же время поддерживает; добивается целей, зарабатывает деньги; воспитанный, внешне хорошо сложенный, спортивный, с хорошей генетикой; возраст не столь важен; спокойный, но не занудный, не выскочка и не назойливый; умеет заинтересовать и порадовать.

Лола

Возраст: 23

Деятельность: временно безработная.

Цель в жизни: быть счастливой, реализоваться в работе и семье.

Идеал мужчины: нет.

Александра

Возраст: 22

Деятельность: стилист, организатор фэшн-съемок, модель.

Цель в жизни: сделать мир добрее и радостнее, повлиять на то, чтобы общество обладало здоровым эгоизмом; остаться в памяти родных и близких человеком с большим сердцем; добиться успеха в карьере, стать дизайнером одежды; создать крепкую семью.

Идеал мужчины: добрый, открытый, преданный, чувственный, мечтательный; целеустремленный, местами дерзкий, но вежливый, уважающий себя и других людей; понимающий, честный, ответственный, щедрый; интеллектуал, имеющий вкус.

Ульяна

Возраст: 28

Деятельность: основательница студии красоты, мастер татуажа.

Цель в жизни: раскрыть и реализовать свой потенциал; больше пробовать нового и получать удовольствие от жизни; создать крепкую и счастливую семью.

Идеал мужчины: с высоким интеллектом и хорошим чувством юмора, старший по возрасту; воспитанный, ответственный, ухоженный, держит слово, заботливый и умеет любить; минималист.

Instagram: ulyana_korkh_

Джессика

Возраст: 25

Деятельность: владелица студии визажа, визажистка, мастер перманентного макияжа.

Цель в жизни: иметь свою собственную квартиру, прыгнуть с парашютом в Дубаи, побывать в Австралии, найти любовь.

Идеал мужчины: умный, надежный, мужественный, с хорошим чувством юмора, ростом 180+, русый или темноволосый, с синими или зелеными глазами.

Instagram: antoniajessica

Татьяна

Возраст: 24

Деятельность: дизайнер интерьеров.

Цель в жизни: быть в топе дизайнеров Украины.

Идеал мужчины: высокий, спортивный, умный, с чувством юмора, уверенный в себе, харизматичный, целеустремленный.

Instagram: shevtsovatetiana

Дария

Возраст: 23

Деятельность: фитнес-тренер.

Цель в жизни: быть хорошей женой и мамой; скорее открыть свой клуб, стать тренером в разных направлениях.

Идеал мужчины: ответственный, внимательный, терпеливый, с чувством юмора, целеустремленный.

Instagram: stavnicha_dasha

Ольга

Возраст: 25

Деятельность: художница и модель.

Цель в жизни: быть счастливой, создать семью, стать матерью двоих детей и завести собак; стать значимой для современного мира искусства и моды.

Идеал мужчины: мужественный интеллектуал, с безумно влекущими красивыми руками и острым взглядом, прекрасным чувством юмора и отличным вкусом, заботливый и милый, чувственный.

Instagram: cherez_kray

Юля

Возраст: 28

Деятельность: руководитель отдела офис-менеджмента в IT-компании.

Цель в жизни: открыть свой ресторан и построить крепкую семью с любимым человеком.

Идеал мужчины: ведет активный образ жизни, любит путешествовать, добрый, целеустремленный, заботливый, надежный, щедрый, с чувством юмора, верен своему приоритету — прочная и обеспеченная семья, где основной составляющей является счастливая жена.

Екатерина

Возраст: 29

Деятельность: владелица туристического агентства.

Цель в жизни: семья с двумя детьми.

Идеал мужчины: добрый, заботливый, умный, мужественный, уверенный в себе, с хорошим чувством юмора.

Елена

Возраст: 26

Деятельность: безработная.

Цель в жизни: построить крепкую семью с любящим мужем, который будет поддерживать в любых начинаниях, доверять и вообще любить такой, какая есть.

Идеал мужчины: мужественный, харизматичный, привлекательный, перспективный, позитивный, добрый, верный, заботливый.

Валентина

Возраст: 25

Деятельность: в прошлом стюардесса; сейчас временно не работает.

Цель в жизни: семья и дети; чтобы Валерий Меладзе пел у Валентины на свадьбе.

Идеал мужчины: Хавьер Бардем; мудрый, сильный, добрый.

Instagram: valentinavvalencia

Аня

Возраст: 22

Деятельность: веб-разработчик, веб-дизайнер.

Цель в жизни: добиться успехов в своей профессии в сфере ІТ и, если повезет, в профессии ведущей; найти свою вторую половинку и стать мамой двоих детей.

Идеал мужчины: мудрый, понимающий, спокойный, умный, добрый, но при этом хороший кризис-менеджер.

Instagram: by_guzeeva