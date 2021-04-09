PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Жизнь принца Филиппа в фотографиях: 10 архивных снимков

Герцог Эдинбургский Филипп умер в возрасте 99 лет. Однако его жизненный путь был насыщен различными интересными событиями.

принц Філіп

Принц Филипп был очень разносторонней личностью. Герцог занимался благотворительностью, был опытным пилотом, интересовался научной деятельностью и у него было острое чувство юмора.

Подборку фото из жизни принца Филиппа — смотрите на Фактах ICTV.

Так выглядел принц Филипп в годовалом возрасте. На фото мальчик демонстрирует цветы. Снимок датируется июлем 1922 года. Тогда еще никто даже не мог догадываться, какое будущее ждет Филиппа.

Принц Филипп — жизнь в фотографиях

На этой фотографии принц Филипп находится в Королевской школе морских офицеров. Именно в тот период зародились романтические отношения между герцогом и его будущей женой.

Известно, что на столике у Елизаветы даже стояла фотография Филиппа в военно-морской форме.

Принц Філіп у Королівській школі морських офіцерів, 1947 рік

Счастливые принц Филипп и Елизавета II объявили о своей помолвке 10 июля 1947. Тогда герцог официально попросил руки Елизаветы в ее отца, Георга VI.

принц Філіпп

Пышную свадьбу влюбленные сыграли сразу после того, как Елизавете исполнился 21 год. Церемония состоялась в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года.

Принц Филипп — жизнь в фотографиях

На этой фотографии принц Филипп позирует вместе со своей женой и детьми. Их первенец, Чарльз, родился ровно через год после свадьбы. А через два года, в 1950-м, на свет появилась Анна.

принц філіпп

Это семейное фото, на котором собрались все дети принца Филиппа и Елизаветы II.

Третий ребенок пары, принц Эндрю, родился в 1960 году. А через четыре года на свет появился принц Эдвард.

принц філіп

29 июля 1981 наследник престола принц Чарльз женился на Диане Спенсер. Известно, что именно Филипп заставил старшего сына жениться с Дианой.

принц філіп

На этой фотографии принц Филипп и королева Елизавета II позируют на романтической фотосессии, которую они организовали по случаю 60-й годовщины свадьбы.

принц філіп

На этом снимке герцог вместе с женой идут на празднование, посвященное 90-летию королевы. Фотография датирована 2016 годом.

принц Филипп и королева Елизавета

В 2021 году принц Филипп провел в больнице почти месяц, ему сделали операцию на сердце, а также вылечили от инфекции. На этой фотографии герцог едет домой после 28-дневной госпитализации.

принц Филипп

История любви принца Филиппа и Елизаветы II

Принц Филипп и королева Елизавета II прожили в браке 73 года. Это самый длинный королевский союз в истории Великой Британии.

Подробнее о знакомстве и отношениях принца Филиппа и королевы Елизаветы II — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка