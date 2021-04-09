Принц Филипп — жизнь в фотографиях

Герцог Эдинбургский Филипп умер в возрасте 99 лет. Однако его жизненный путь был насыщен различными интересными событиями.

Принц Филипп был очень разносторонней личностью. Герцог занимался благотворительностью, был опытным пилотом, интересовался научной деятельностью и у него было острое чувство юмора.

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Так выглядел принц Филипп в годовалом возрасте. На фото мальчик демонстрирует цветы. Снимок датируется июлем 1922 года. Тогда еще никто даже не мог догадываться, какое будущее ждет Филиппа.

На этой фотографии принц Филипп находится в Королевской школе морских офицеров. Именно в тот период зародились романтические отношения между герцогом и его будущей женой.

Известно, что на столике у Елизаветы даже стояла фотография Филиппа в военно-морской форме.

Счастливые принц Филипп и Елизавета II объявили о своей помолвке 10 июля 1947. Тогда герцог официально попросил руки Елизаветы в ее отца, Георга VI.

Пышную свадьбу влюбленные сыграли сразу после того, как Елизавете исполнился 21 год. Церемония состоялась в Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года.

На этой фотографии принц Филипп позирует вместе со своей женой и детьми. Их первенец, Чарльз, родился ровно через год после свадьбы. А через два года, в 1950-м, на свет появилась Анна.

Это семейное фото, на котором собрались все дети принца Филиппа и Елизаветы II.

Третий ребенок пары, принц Эндрю, родился в 1960 году. А через четыре года на свет появился принц Эдвард.

29 июля 1981 наследник престола принц Чарльз женился на Диане Спенсер. Известно, что именно Филипп заставил старшего сына жениться с Дианой.

На этой фотографии принц Филипп и королева Елизавета II позируют на романтической фотосессии, которую они организовали по случаю 60-й годовщины свадьбы.

На этом снимке герцог вместе с женой идут на празднование, посвященное 90-летию королевы. Фотография датирована 2016 годом.

В 2021 году принц Филипп провел в больнице почти месяц, ему сделали операцию на сердце, а также вылечили от инфекции. На этой фотографии герцог едет домой после 28-дневной госпитализации.

История любви принца Филиппа и Елизаветы II

Принц Филипп и королева Елизавета II прожили в браке 73 года. Это самый длинный королевский союз в истории Великой Британии.

Подробнее о знакомстве и отношениях принца Филиппа и королевы Елизаветы II — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Getty images