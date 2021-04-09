Герцог Эдинбургский принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Факты ICTV подготовили подборку интересных фактов о муже королевы Елизаветы II.

Принц Филипп впервые познакомился со своей будущей женой, тогда принцессой Елизаветой в 1934 году. Они тогда были еще детьми и в следующий раз встретились через пять лет.

До того, как стать мужем принцессы Елизаветы принц Филипп был бедным. На его банковском счету было всего 12 пенсов.

Принц Филипп самостоятельно разработал дизайн свадебного подарка для жены. Он подарил принцессе Елизавете кольца и браслет.

Ради принцессы Елизаветы он специально бросил курить до свадьбы.

В мае 1961 года принц Филипп стал первым членом британской королевской семьи, который дал интервью для телевидения.

В 2016 году принц попал в топ-50 наиболее элегантно одетых мужчин года по версии британского журнала GQ.

15 декабря 2016 принц Филипп побил рекорд долголетия среди мужчин — потомков королевы Виктории. Ранее этот рекорд принадлежал графу Висборгу, который умер 5 мая 2012 года в возрасте 95 лет 6 месяцев и 5 дней.

Смерть принца Филиппа

Муж Елизаветы II принц Филипп умер за два месяца до своего 100-летия.

Здоровье принца Филиппа в последнее время постепенно ухудшалось. В мае 2017 года он даже отказался от королевских обязанностей.

Из-за смерти мужа королевы Елизаветы II на знаковых зданиях в Великобритании приспустили флаги и объявили период траура.

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