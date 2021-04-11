Супруг королевы Елизаветы II принц Филипп умер 9 апреля. Его похоронят в Виндзоре 17 апреля.

Круг лиц, который сможет попрощаться с герцогом Эдинбургским, уменьшили до 30 человек — это дети и внуки принца Филиппа и королевы. Участие в церемонии похорон своего дедушки примет принц Гарри, а вот его жена Меган Маркл не прилетит в Британию.

Герцогиня Сассекская сейчас беременна вторым ребенком и врачи порекомендовали ей остаться в США, воздержавшись от утомительных перелетов.

Это решение Меган уже раскритиковали ряд британских СМИ. В то же время эксперты с отношений между членами королевской семьи уверены, что присутствие Гарри на траурной церемонии поможет ему примириться с ближайшими родственниками.

Вся королевская семья будет придерживаться траура две недели из-за смерти принца Филиппа. В то же время члены семьи продолжат посещать официальные мероприятия и там, где это уместно, будут с траурными повязками.

Герцога похоронят 17 апреля в королевском склепе часовни Святого Георга в Виндзорском замке.

Траурные мероприятия начнутся в 15.00 по местному времени (17.00 по киевскому времени, — Ред.) и будут транслироваться на телевидении. За гробом будут идти члены королевской семьи, в частности наследник престола Чарльз, принц Уэльский. Королева отправится в часовню отдельно.