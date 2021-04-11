Американский актер и звезда сериала Друзья Мэттью Перри поделился первым фото со съемок специального эпизода культового шоу.

Он разместил его на своей официальной странице в Instagram.

— За несколько секунд до того, как съесть кисть для макияжа. Не говоря уже о воссоединении с Друзьями, — подписал фотографию Мэттью Перри.

Однако через некоторое время он удалил ее.

Несмотря на это, фанаты успели сделать скрин кадра.

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Съемки спецэпизода Друзей

Стриминговый сервис HBO приступил к съемкам, в котором вновь соберутся все звезды сериала Друзья.

Продолжение должно выйти уже в этом году на HBO Max. Из-за пандемии коронавируса начало съемочного процесса переносили несколько раз.

Подробнее о съемках специального эпизода Друзей читайте на Фактах ICTV.

Источник: Screenrant, Matthew Perry