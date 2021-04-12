Лучшие фильмы и актеры по версии BAFTA-2021: список победителей премии

11 апреля состоялась церемония награждения премиями BAFTA-2021. Британская академия кино и телевизионных искусств ежегодно во время праздничной церемонии выделяет лучшие мировые киноленты и самых талантливых актеров.

Из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение провести церемонию в формате онлайн-трансляции, на которой объявили первых победителей премии 10 апреля, однако главные номинации придержали на 11 апреля.

Объявление результатов прошло в концертном зале Альберт-холл, который расположен в одном из районов Лондона.

Красную дорожку посетили много популярных актеров, в частности Том Хиддлстон, Приянка Чопра, Фиби Дайневор, Педро Паскаль, Хью Грант, Джеймс Макэвой и остальные знаменитости. Многие звезды Голливуда присоединились к событию дистанционно.

Победители премии BAFTA Awards-2021

Лучший фильм – Земля кочевников (Nomadland)

Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорменд, Земля кочевников (Nomadland)

Лучший актер – Энтони Хопкинс, Отец (The Father)

Лучший режиссер – Хлоя Чжао, Земля кочевников (Nomadland)

Лучший британский фильм – Перспективная девушка (Promising Young Woman)

Лучшая музыка к фильму – Душа (Soul)

Лучший документальный фильм – Мой учитель – осьминог (My Octopus Teacher)

Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера – Реми Викс Его дом (His House)

Лучший актер второго плана – Дэниел Калуя, Иуда и Черный Мессия (Judas and the Black Messiah)

Лучший оригинальный сценарий – Перспективная девушка (Promising Young Woman)

Лучшая актриса второго плана – Юн Е Чжон, Минар (Minari)

Лучшая операторская работа – Земля кочевников (Nomadland)

Лучший не англоязычный фильм – Еще по одной (Another Round), Дания

Лучший монтаж – Звук металла (Sound of Metal)

Лучший анимационный фильм – Душа (Soul)

Лучший адаптированный сценарий – Отец (The Father)

Лучший актерский состав – Скалы (Rocks)

Лучший короткометражный анимационный фильм – Сова и кошка (The Owl and the Pussy-Cat)

Лучший короткометражный фильм – Фара Набулси Нынешнее (The Present)

Лучшая работа художника-постановщика – Манк (Mank)

Лучшие костюмы – Ма Рейни: Мать блюза (Ma Rainey’s Black Bottom)

Лучшие визуальные эффекты – Довод (Tenet)

Лучший звук – Звук металла (Sound of Metal)

Гильдия киноактеров США

Гильдия киноактеров США объявила победителей 27-й ежегодной премии Screen Actors Guild Awards. В частности главные премии получили актеры Виола Дэвис, Чедвик Боузман, Джиллиан Андерсон, Джейсон Бейтман и другие.

Премию Гильдии за лучший актерский состав получила кинолента режиссера Аарона Соркина Суд над чикагской семеркой. Номинацию Лучшая женская роль получила Виола Дэвис за роль в фильме Ма Рейни: мать блюза. В то же время лучшим исполнителем мужской роли был посмертно признан Чедвик Боузман за работу в этой же кинокартине.