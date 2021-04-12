Лучшие фильмы и актеры по версии BAFTA-2021: список победителей премии

11 апреля состоялась церемония награждения премиями BAFTA-2021. Британская академия кино и телевизионных искусств ежегодно во время праздничной церемонии выделяет лучшие мировые киноленты и самых талантливых актеров.
Из-за пандемии коронавируса организаторы приняли решение провести церемонию в формате онлайн-трансляции, на которой объявили первых победителей премии 10 апреля, однако главные номинации придержали на 11 апреля.
Объявление результатов прошло в концертном зале Альберт-холл, который расположен в одном из районов Лондона.
Красную дорожку посетили много популярных актеров, в частности Том Хиддлстон, Приянка Чопра, Фиби Дайневор, Педро Паскаль, Хью Грант, Джеймс Макэвой и остальные знаменитости. Многие звезды Голливуда присоединились к событию дистанционно.
Победители премии BAFTA Awards-2021
- Лучший фильм – Земля кочевников (Nomadland)
- Лучшая актриса – Фрэнсис Макдорменд, Земля кочевников (Nomadland)
- Лучший актер – Энтони Хопкинс, Отец (The Father)
- Лучший режиссер – Хлоя Чжао, Земля кочевников (Nomadland)
- Лучший британский фильм – Перспективная девушка (Promising Young Woman)
- Лучшая музыка к фильму – Душа (Soul)
- Лучший документальный фильм – Мой учитель – осьминог (My Octopus Teacher)
- Лучший дебют британского писателя, режиссера или продюсера – Реми Викс Его дом (His House)
- Лучший актер второго плана – Дэниел Калуя, Иуда и Черный Мессия (Judas and the Black Messiah)
- Лучший оригинальный сценарий – Перспективная девушка (Promising Young Woman)
- Лучшая актриса второго плана – Юн Е Чжон, Минар (Minari)
- Лучшая операторская работа – Земля кочевников (Nomadland)
- Лучший не англоязычный фильм – Еще по одной (Another Round), Дания
- Лучший монтаж – Звук металла (Sound of Metal)
- Лучший анимационный фильм – Душа (Soul)
- Лучший адаптированный сценарий – Отец (The Father)
- Лучший актерский состав – Скалы (Rocks)
- Лучший короткометражный анимационный фильм – Сова и кошка (The Owl and the Pussy-Cat)
- Лучший короткометражный фильм – Фара Набулси Нынешнее (The Present)
- Лучшая работа художника-постановщика – Манк (Mank)
- Лучшие костюмы – Ма Рейни: Мать блюза (Ma Rainey’s Black Bottom)
- Лучшие визуальные эффекты – Довод (Tenet)
- Лучший звук – Звук металла (Sound of Metal)
Гильдия киноактеров США
Гильдия киноактеров США объявила победителей 27-й ежегодной премии Screen Actors Guild Awards. В частности главные премии получили актеры Виола Дэвис, Чедвик Боузман, Джиллиан Андерсон, Джейсон Бейтман и другие.
Премию Гильдии за лучший актерский состав получила кинолента режиссера Аарона Соркина Суд над чикагской семеркой. Номинацию Лучшая женская роль получила Виола Дэвис за роль в фильме Ма Рейни: мать блюза. В то же время лучшим исполнителем мужской роли был посмертно признан Чедвик Боузман за работу в этой же кинокартине.