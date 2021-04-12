Оголенный мужчина: новая рекламная кампания дома моды вызвала массу споров в сети

Новая рекламная кампания итальянского модного дома Valentino вызвала массу споров в сети из-за оголенного мужчины на одной из фотографий.

На одном из рекламных снимков с сумочкой из новой коллекции позирует оголенный молодой человек с длинными волосами блондинистого цвета.

Комментаторы разделились – кто-то хейтит это фото, другие сравнивают мужчину с актером Джонни Деппом и восхищаются смелостью и красотой выдумки итальянского модного дома Valentino.

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Сам модный дом декларирует кампанию как свободу самовыражения и признательность за безграничность индивидуальности.

На фотографии из новой рекламной фотографии позирует сам фотограф – Майкл Бейли-Гейтс сделал сообственный автопортрет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Valentino (@maisonvalentino)

Реакция сети на локдаун в Киеве

С 5 апреля начался усиленный карантин в Киеве — общественный транспорт работает только по специальным пропускам. Такой документ есть только у работников сферы критически важной инфраструктуры для города.

По этой причине остальным украинцам нужно ездить на велосипеде или пользоваться услугами такси. Как раз с такси возникли трудности, так как из-за большого спроса ценник за услуги транспорта вырос в несколько раз.

Такое положение дел не устроило жителей столицы, и они отправились жаловаться в социальные сети. Смотрите реакцию сети на локдаун в Киеве в материале Фактов ICTV.

Фото: Valentino