Украинская певица Анастасия Приходько сообщила о том, что родила третьего ребенка.
Об этом она написала на своей официальной странице в Instagram. При этом она долго скрывала беременность.
— Я не торговала беременностью. Это слишком личное… Я очень берегу семейные ценности. Мне очень хотелось и хочется как можно дольше защитить маленького человечка от большого взрослого мира, тем более когда он был еще только у меня под сердцем, — написала Анастасия Приходько.
По ее словам, стать мамой в третий раз прекрасно.
Сейчас певица занимается малышом.
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Карьера Приходько
Анастасия Приходько рассказала, что не считает себя профессиональной исполнительницей.
По ее мнению, она никогда в жизни не занималась вокалом, поэтому и не может назвать себя профессионалом.
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Источник: Анастасия Приходько
Фото: Анастасия Приходько