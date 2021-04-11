PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Людмила Грубник |

Я не торговала беременностью: Приходько родила третьего ребенка

Украинская певица Анастасия Приходько сообщила о том, что родила третьего ребенка.

Анастасія Приходько

Об этом она написала на своей официальной странице в Instagram. При этом она долго скрывала беременность.

— Я не торговала беременностью. Это слишком личное… Я очень берегу семейные ценности. Мне очень хотелось и хочется как можно дольше защитить маленького человечка от большого взрослого мира, тем более когда он был еще только у меня под сердцем, — написала Анастасия Приходько.

По ее словам, стать мамой в третий раз прекрасно.

Сейчас певица занимается малышом.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)

Читайте
Анастасия Приходько на видео показала, как открыть бутылку грудью

Карьера Приходько

Анастасия Приходько рассказала, что не считает себя профессиональной исполнительницей.

По ее мнению, она никогда в жизни не занималась вокалом, поэтому и не может назвать себя профессионалом.

Больше новостей о Анастасии Приходько читайте на Фактах ICTV.

Источник: Анастасия Приходько

Фото: Анастасия Приходько

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка