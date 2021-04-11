Украинская певица Анастасия Приходько сообщила о том, что родила третьего ребенка.

Об этом она написала на своей официальной странице в Instagram. При этом она долго скрывала беременность.

— Я не торговала беременностью. Это слишком личное… Я очень берегу семейные ценности. Мне очень хотелось и хочется как можно дольше защитить маленького человечка от большого взрослого мира, тем более когда он был еще только у меня под сердцем, — написала Анастасия Приходько.

По ее словам, стать мамой в третий раз прекрасно.

Сейчас певица занимается малышом.

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Карьера Приходько

Анастасия Приходько рассказала, что не считает себя профессиональной исполнительницей.

По ее мнению, она никогда в жизни не занималась вокалом, поэтому и не может назвать себя профессионалом.

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Источник: Анастасия Приходько

Фото: Анастасия Приходько