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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Ани Лорак спела на украинском на вечеринке у Киркорова

Певица Ани Лорак, которая сейчас проживает в России, спела на украинском на вечеринке у Филиппа Киркорова.

Ани Лорак

В сториз на своей странице в Instagram Ани Лорак поделилась видео, на котором она вместе с российским артистом Филиппом Киркоровым поет на украинском. Звезды исполнили композицию, которая называется Пісня про рушник.

Напомним, что после начала войны на Донбассе и оккупации Крыма Россией, Лорак продолжала выступать в стране-агрессоре. Именно после этих событий звезда переехала в Россию.

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Кроме этого, Ани Лорак появилась на вечеринке вместе со своим бывшим мужем Муратом.

Поклонники артистки отметили, что в последнее время певица стала все чаще появляться на публике в компании экс-супруга.

Ани Лорак снова приезжала в Украину

Певица Ани Лорак приехала в Украину и обнародовала фото, на котором позирует на фоне киевского ЦУМа.

В сториз на странице в Instagram звезда показала снимок в студии одной из украинских радиостанций. На фотографии она сидит в наушниках за столом и дает интервью.

Фото: Ани Лорак

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