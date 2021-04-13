Ведущими на церемонии Оскар 2021 станут актеры Брэд Питт и Зендея.

Помимо них статуэтки будут вручать Хоакин Феникс, Харрисон Форд, Риз Уизерспун, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Холли Берри и другие знаменитости.

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Самые престижные награды киноиндустрии раздадут в ночь с 25 на 26 апреля.

Номинанты на Оскар

Американская киноакадемия объявила номинантов премии Оскар 2021. Сама 93-я церемония награждения состоится 25 апреля. Обычно она проходит в феврале, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли.

Наибольшее количество номинаций получила драма Дэвида Финчера Манк. В номинации на лучшую мужскую роль представлен покойный Чедвик Боузман.

Полный список номинантов на Оскар 2021, смотрите на сайте Факты ICTV.