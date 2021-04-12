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Валентина Чорна |

Группа ВВ выпустила клип, в котором спел сын Олега Скрипки

Украинская группа Вопли Видоплясова и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип на песню Ми ростем. Трек посвящен деятельности украинской скаутской организации Пласт.

Вопли Видоплясова

По словам участников группы ВВ, в основе трека Ми ростем лежит классический старинный текст, которому уже около 100 лет.

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Клип можно назвать семейной работой, поскольку в видеоролике участвовали все дети Олега Скрипки.

— Мы растем — это жизнеутверждающий рок-гимн Пласта, национальной организации скаутов Украины, которая уже более 100 лет занимается культурным и патриотическим воспитанием детей, — отметили участники группы.

Интервью с Олегом Скрипкой

Украинский музыкант, лидер группы Вопли Видоплясова (ВВ) Олег Скрипка рассказал о концертах с оркестром НАОНИ.

Олег Скрипка отметил, что ему нравится выступать с НАОНИ, поскольку это очень сыгранный оркестр. Также музыкант отметил, что для него работа — это праздник.

Фото: Вопли Видоплясова

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