Возлюбленная американского изобретателя Илона Маска, певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) показала тату на спине, сделанное белыми чернилами.

Граймс поделилась фотографией, на которой предстала обнаженной до пояса. Девушка оголила спину, тем самым продемонстрировав свое новое тату, нанесенное белыми чернилами.

По словам Граймс — это инопланетные шрамы.

— Это очень больно, и мне нужно поспать. Тату будет красным в течение нескольких недель. Потом будут прекрасные инопланетные шрамы, — написала артистка.

Это не первая татуировка возлюбленной Маска, связанная с инопланетной жизнью. В области большого пальца на руке у девушки изображена голова пришельца.

Илон Маск и Граймс показали первенца

В начале февраля Илон Макс и Граймс показали своего сына, которого назвали X Æ A-12 (Экс Эш Эй Твелв).

Малыш появился на этот свет 4 мая 2020 года.

Граймс разместила снимок, на котором держит сына на руках, в то время как он рассматривает антропоморфный объект. Маск опубликовал фото, где мальчик забавно высунул язык.

Фото: Граймс