40-летняя звезда фильма Один дома Маколей Калкин впервые стал отцом.
Его возлюбленная Бренда Сонг в понедельник, 5 апреля, родила сына.
Мальчика назвали Дакота — в честь сестры Калкина, которая умерла в 2008 году. Это первый ребенок для обоих актеров.
— Мы очень рады! — заявила пара.
Пара познакомилась на съемках фильма в Таиланде несколько лет назад. Там их дружба переросла в любовь, и они вернулись уже вместе.
Источник: Esquire
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