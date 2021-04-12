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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Анастасія Дячкіна |

Маколей Калкин впервые стал отцом

40-летняя звезда фильма Один дома Маколей Калкин впервые стал отцом.

Маколей Калкин впервые стал отцом

Его возлюбленная Бренда Сонг в понедельник, 5 апреля, родила сына.

Мальчика назвали Дакота — в честь сестры Калкина, которая умерла в 2008 году. Это первый ребенок для обоих актеров.

— Мы очень рады! — заявила пара.

Пара познакомилась на съемках фильма в Таиланде несколько лет назад. Там их дружба переросла в любовь, и они вернулись уже вместе.

Источник: Esquire 

Фото: Dreamstime

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