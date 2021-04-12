Американский актер Генри Кавилл показал свою возлюбленную. Ею оказалась девушка по имени Натали.

Генри Кавилл опубликовал фото, на котором запечатлен с Натали Вискузо — сотрудницей продюсерской компании Legendary Pictures. На снимке пара играет в шахматы.

— Это я выгляжу спокойным и уверенным незадолго до того, как моя красивая и блестящая любовь Натали уничтожила меня в шахматной партии, – написал Кавилл.

Девушка также продублировала фото в своем Instagram.

— Учу моего дорогого Генри играть в шахматы. Или, может быть, он позволяет мне выигрывать? — подписала снимок Натали.

О личной жизни актера мало известно, однако практически все отношения Генри были мимолетными.

Актер известен по фильмам Ведьмак, Лига справедливости, Бэтмен против Супермена, Человек из стали и так далее.

Генри Кавилл собрал компьютер

В июле 2020 года Генри Кавилл собственноручно собрал компьютер, чем похвастался перед своими поклонниками.

Такая ситуация не осталась без внимания и породила мемы. Юмористы предлагали Генри оставить карьеру актера и стать компьютерным мастером.

Фото: Генри Кавилл