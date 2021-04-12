Американский актер Джозеф Сираво умер. Артисту было 64 года.

Звезда сериала Клан Сопрано скончался после продолжительной борьбы с раком 11 апреля. Печальным известием поделился коллега Джозефа, актер Гарри Пасторе.

— Покойся с миром, мой дорогой друг, ты перенес тяжелое сражение. Мне будет тебя очень не хватать. Увидимся на той стороне, — написал Пасторе.

Сираво начал сниматься в кино в 1973 году, тогда он сыграл в фильме Путь Карлито. Также Джозеф известен ролями в таких кинолентах, как В поисках одноглазого Джимми, Закон и порядок, Грязные мокрые деньги и другое.

Умер Пол Риттер

Британский актер Пол Риттер умер 5 апреля в возрасте 55 лет. У него была опухоль мозга.

Актер известен по роли в сериале Чернобыль, где он сыграл Анатолия Дятлова.