Украинский продюсер Юрий Никитин рассказал о серьезных проблемах Андрея Данилко со здоровьем.

По словам Никитина, Данилко испытывал сильную депрессию после 2007 года. Хоть сейчас артист и избавился от нее, со здоровьем все равно не все впорядке.

— Очень долгое время он не мог творить, генерировать, выступать, ничего не мог делать. У него более серьезные проблемы со здоровьем, чем может показаться. Большая группа специалистов над этим трудится. Не только врачи из Украины, но и из других европейских стран, — сказал продюсер.

Также Никитин рассказал, что в этом году проекту Верка Сердючка исполняется 30 лет. В честь юбилея они готовят новую песню и клип, а также ряд сюрпризов для поклонников.

Андрей Данилко о здоровье

В одном из интервью Андрей Данилко рассказал о проблемах со здоровьем. Артист отметил, что недуг сказывается на его внешности и трудоспособности.

Также он сказал, что поправился не из-за рациона, а по причине заболевания. Певец подчеркнул, что занимается лечением.

Фото: Юрий Никитин