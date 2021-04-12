Украинская певица Анастасия Приходько показала свою фигуру после третьих родов.
В сториз на странице в Instagram Анастасия Приходько опубликовала фото, на котором показала, как изменилась ее фигура после рождения третьего ребенка. В кадре звезда позирует в черном нижнем белье.
Также певица показала свой внешний вид после вторых родов в 2015 году, когда на свет появился сын Гордей.
— Ну, в третий раз фигура еще ничего. Но еще много работы, — отметила Настя.
Анастасия Приходько родила третьего ребенка
Украинская певица Анастасия Приходько родила третьего ребенка и рассказала, почему долго скрывала свою беременность.
Звезда призналась, что хранит семейные ценности, поэтому не хотела пиариться на беременности. По словам певицы, стать мамой в третий раз — невероятно.
Фото: Анастасия Приходько