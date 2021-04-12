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Валентина Чорна |

В нижнем белье: Анастасия Приходько показала фигуру после третьих родов

Украинская певица Анастасия Приходько показала свою фигуру после третьих родов.

Анастасія Приходько

В сториз на странице в Instagram Анастасия Приходько опубликовала фото, на котором показала, как изменилась ее фигура после рождения третьего ребенка. В кадре звезда позирует в черном нижнем белье.

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Также певица показала свой внешний вид после вторых родов в 2015 году, когда на свет появился сын Гордей.

— Ну, в третий раз фигура еще ничего. Но еще много работы, — отметила Настя.

  • анастасія приходько
  • анастасія приходько
  • анастасія приходько
  • анастасія приходько
В нижнем белье: Анастасия Приходько показала фигуру после третьих родов / 2 фотографии

Анастасия Приходько родила третьего ребенка

Украинская певица Анастасия Приходько родила третьего ребенка и рассказала, почему долго скрывала свою беременность.

Звезда призналась, что хранит семейные ценности, поэтому не хотела пиариться на беременности. По словам певицы, стать мамой в третий раз — невероятно.

Фото: Анастасия Приходько

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