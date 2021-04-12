Сын Елизаветы II принц Эндрю рассказал, как королева переживает смерть принца Филиппа.

61-летний Эндрю признался, что Елизавета II переносит потерю принца Филиппа труднее, чем кто-либо другой из королевской семьи.

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Также принц отметил, что его отец был очень спокойным человеком, к нему всегда можно было обратиться за советом и поддержкой.

— Королева, как и следовало ожидать, невероятно стойкий человек. Она описала смерть Филиппа как то, что оставило огромную пустоту в ее жизни. Но мы, семья и те, кто рядом, собираемся вместе, чтобы поддержать ее, — признался Эндрю.

Принц Эдвард, младший сын Елизаветы II, отметил, что смерть Филиппа стала большим потрясением для их семьи.

— Кто бы ни пытался подготовиться к чему-то подобному, это все равно страшное потрясение. И мы все еще пытаемся с этим смириться. И это очень, очень печально, — сказал Эдвард.

Жена Эдварда Софи подчеркнула, что принц Филипп был очень отзывчивым человеком.

Смерть принца Филиппа

Герцог Эдинбургский принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет.

Супруга королевы Елизаветы II похоронят 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Похороны пройдут в кругу близких людей без церемонии прощания. В связи со смертью Филиппа в Британии объявили 30-дневный период траура.

Фото: Getty images

Источник: BBC