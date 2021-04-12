Украинские бренды становятся все популярнее во всем мире. Они инновационные, стильные, яркие и привлекают своим новым взглядом на моду.
NCYZIP, Staff и Blvck Limit уже успели получить свое признание на мировом и отечественном рынках. Они — выражение современной моды и пример успешного бизнеса.
Создатели этих брендов доказали, что в Украине можно создать успешный, качественный и популярный бизнес в сфере индустрии моды. Они пользуются бешеным спросом и приверженностью молодежи благодаря доступным ценам и высокому качеству.
Разработчики умело чувствуют, как угодить клиентам и сделать не просто трендовую, а концептуальную и стильную одежду.
Факты ICTV пообщались с создателями NCYZIP, Staff и Blvck Limit об актуальных трендах, правильно составленном гардеробе и секрете успеха на украинском рынке.
NCYZIP
История создания бренда
Бренд, который специализируется на создании одежды-конструктора, был основан в 2019 году дизайнером Наталией Фищенко и блогером Марией Тимошенко.
Девушек волновала проблема гиперпотребления в мире, поэтому они решили создать такую одежду, которая могла бы внести свой вклад в решение этой проблемы.
— Мы в NCYZIP хотим изменить установленную модель потребления, при которой законодатели быстрой моды создают яркий, но кратковременный тренд, и продают нам как можно больше товаров под этот шум.
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В основе лежит идея создания многофункциональной одежды. Ее особенность заключается в том, что вы можете самостоятельно менять цвет или длину тренча, вместо того, чтобы покупать новый.
Для изготовления одежды бренд задействует собственную переработку денима и повторное использование вещей для создания новых изделий.
Таким образом, куртка может превратиться в комбинезон, платье, пальто или жилет. Для того, чтобы изменить дизайн пуховика, плаща или джинсов, нужно просто поменять одну из деталей.
— Тренч-конструктор состоит из шести элементов и при наличии, например, трех дополнительных элементов, девушка может создать почти 40 различных вариаций тренчей, курткок и жилетов, — подчеркивают в NCYZIP.
Каждый элемент можно купить отдельно. Это зависит от ваших предпочтений.
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Благодаря инновационной идее одежды-конструктора, NCYZIP пользуется популярностью не только в Украине, но и за границей.
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Подборка популярных луков
За счет концепции одежды-конструктора, все товары можно использовать как самостоятельные единицы гардероба или соединять их друг с другом.
Для того, чтобы превратить жилетку в пуховик или куртку, необходимо всего лишь пристегнуть один из элементов.
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Все шесть элементов можно купить по отдельности: рукава стоят 995 грн, а основа — 3 500 грн.
В сумме цена этого лука — 8 500 грн. Также все элементы можно комбинировать между собой и создавать новый предмет гардероба.
Помимо этого в ассортименте есть комбинезоны-унисекс из переработанной бязи и денима. Хотя у NCYZIP есть как более женственная одежда, так и более мужественная, создатели не привязывают ее к определенному гендеру.
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Основатели бренда NCYZIP — сторонники принципа работы с минимальным количеством вещей.
Создатели заявляют, что нацелены на разработку универсальных вещей, которые в будущем станут бестселлерами.
На украинском рынке эта одежда стала популярной благодаря уникальности кроя и высокому качеству материалов.
Если вы любите выделяться из толпы, то одежда от бренда NCYZIP точно придется вам по вкусу.
Staff
Staff — бренд, который специализируется на развитии уличного стиля. Бренд делает акцент на своей универсальности и создает как базовые, так и уникальные предметы гардероба.
История создания бренда
В 2013 году два брата решили создать бренд молодежной спортивной одежды по доступным ценам. В то время украинский рынок был переполнен китайскими аналогами известных производителей.
Компания обрела популярность среди молодежи, так как она выпускает одежду в стиле streetstyle.
Тогда основатели были нацелены на то, чтобы создавать качественную одежду по доступной цене.
— Мы хотим, чтобы люди понимали, что доступная цена может быть и за качественную продукцию, — отмечает Staff.
Сейчас бренд активно расширяет свой ассортимент и выпускает мужские и женские коллекции, а также одежду для детей.
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Помимо этого каждый сезон они создают лимитированные коллекции ограниченным тиражом, которые интересны своими уникальными принтами.
Такие коллекции очень быстро раскупаются и пользуются большой популярностью среди молодежи.
Среди последних коллекций были: UKR DROP, JAPAN та CUSTOM.
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Так, при создании коллекции JAPAN дизайнеры вдохновлялись японской культурой и специфическими и яркими рисунками, которые переносили на одежду.
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Кроме этого бренд делает большой акцент на базовом гардеробе и его многообразии. Они всегда открыты для новых экспериментов.
— Мы постоянно используем разные материалы и фасоны вещей, начиная с базовых однотонных, которые являются универсальной одеждой на каждый день, и заканчивая оверсайзом с принтами в нестандартных местах, — отмечают братья.
Создатели делают акцент на том, что базовый гардероб не должен состоять из одного цвета.
Для этого у них существует коллекция под названием Staff Basic, которая специализируется на однотонных футболках, худи, штанах и куртках.
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Подборка популярных луков
На своей странице в Instagram бренд завел отдельную рубрику Вечерний лук, где публикуются готовые образы с бестселлерами из разных коллекций.
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Цены предметов из скомбинированного образа:
- шапка — 210 грн;
- свитшот 2013 overs — 550 грн;
- джинсы z c1 regular — 670 грн;
- зимняя куртка cold bordo 1070 грн.
Цена всех элементов образа составляет 2 500 грн.
Blvck Limit
История создания бренда
Blvck Limit создали в 2013 году, когда рынок был полностью открыт для новых украинских дизайнеров. Он специализируется на базовых предметах гардероба в минималистском стиле.
Создатели делают акцент на свободе самовыражения без ограничений.
Свой первый успех создатели обрели благодаря удлиненным мантиям с необычными силуэтами.
У Black Limit довольно много ассиметричного кроя, который используется в дизайне одежды.
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Дизайнеры создают в основном унисекс-одежду, но также бывают и женские коллекции.
Они работают с базовыми оттенками и делают акцент на пошиве.
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Бренд нацелен на создание одежды в таких стилях, как: стрит, милитари, урбан и грандж.
Средняя цена лонгслива составляет 1550 грн.
Штаны в среднем стоят 1050 грн.
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Истории создания этих брендов вдохновляют и наглядно демонстрируют, насколько активно развивается индустрия моды в Украине. Создатели вносят свой вклад в развитие мировой моды и создают уникальные вещи.
Наши производители все больше выходят на зарубежный рынок и обретают там новых поклонников.
Важно поддерживать развитие украинского производства, следить за уже популярными брендами и присматриваться к тем, кто только начинает свой путь в этой индустрии.