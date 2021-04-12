Украинские бренды становятся все популярнее во всем мире. Они инновационные, стильные, яркие и привлекают своим новым взглядом на моду.

NCYZIP, Staff и Blvck Limit уже успели получить свое признание на мировом и отечественном рынках. Они — выражение современной моды и пример успешного бизнеса.

Создатели этих брендов доказали, что в Украине можно создать успешный, качественный и популярный бизнес в сфере индустрии моды. Они пользуются бешеным спросом и приверженностью молодежи благодаря доступным ценам и высокому качеству.

Разработчики умело чувствуют, как угодить клиентам и сделать не просто трендовую, а концептуальную и стильную одежду.

Факты ICTV пообщались с создателями NCYZIP, Staff и Blvck Limit об актуальных трендах, правильно составленном гардеробе и секрете успеха на украинском рынке.

NCYZIP

История создания бренда

Бренд, который специализируется на создании одежды-конструктора, был основан в 2019 году дизайнером Наталией Фищенко и блогером Марией Тимошенко.

Девушек волновала проблема гиперпотребления в мире, поэтому они решили создать такую одежду, которая могла бы внести свой вклад в решение этой проблемы.

— Мы в NCYZIP хотим изменить установленную модель потребления, при которой законодатели быстрой моды создают яркий, но кратковременный тренд, и продают нам как можно больше товаров под этот шум.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от No Clip Yes Zip (@ncyzip)

В основе лежит идея создания многофункциональной одежды. Ее особенность заключается в том, что вы можете самостоятельно менять цвет или длину тренча, вместо того, чтобы покупать новый.

Для изготовления одежды бренд задействует собственную переработку денима и повторное использование вещей для создания новых изделий.

Таким образом, куртка может превратиться в комбинезон, платье, пальто или жилет. Для того, чтобы изменить дизайн пуховика, плаща или джинсов, нужно просто поменять одну из деталей.

— Тренч-конструктор состоит из шести элементов и при наличии, например, трех дополнительных элементов, девушка может создать почти 40 различных вариаций тренчей, курткок и жилетов, — подчеркивают в NCYZIP.

Каждый элемент можно купить отдельно. Это зависит от ваших предпочтений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???????????????????? ???????????????????????????????????????? (@tim_masha)

Благодаря инновационной идее одежды-конструктора, NCYZIP пользуется популярностью не только в Украине, но и за границей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от No Clip Yes Zip (@ncyzip)

Подборка популярных луков

За счет концепции одежды-конструктора, все товары можно использовать как самостоятельные единицы гардероба или соединять их друг с другом.

Для того, чтобы превратить жилетку в пуховик или куртку, необходимо всего лишь пристегнуть один из элементов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от No Clip Yes Zip (@ncyzip)

Все шесть элементов можно купить по отдельности: рукава стоят 995 грн, а основа — 3 500 грн.

В сумме цена этого лука — 8 500 грн. Также все элементы можно комбинировать между собой и создавать новый предмет гардероба.

Помимо этого в ассортименте есть комбинезоны-унисекс из переработанной бязи и денима. Хотя у NCYZIP есть как более женственная одежда, так и более мужественная, создатели не привязывают ее к определенному гендеру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от No Clip Yes Zip (@ncyzip)

Основатели бренда NCYZIP — сторонники принципа работы с минимальным количеством вещей.

Создатели заявляют, что нацелены на разработку универсальных вещей, которые в будущем станут бестселлерами.

На украинском рынке эта одежда стала популярной благодаря уникальности кроя и высокому качеству материалов.

Если вы любите выделяться из толпы, то одежда от бренда NCYZIP точно придется вам по вкусу.

Staff

Staff — бренд, который специализируется на развитии уличного стиля. Бренд делает акцент на своей универсальности и создает как базовые, так и уникальные предметы гардероба.

История создания бренда

В 2013 году два брата решили создать бренд молодежной спортивной одежды по доступным ценам. В то время украинский рынок был переполнен китайскими аналогами известных производителей.

Компания обрела популярность среди молодежи, так как она выпускает одежду в стиле streetstyle.

Тогда основатели были нацелены на то, чтобы создавать качественную одежду по доступной цене.

— Мы хотим, чтобы люди понимали, что доступная цена может быть и за качественную продукцию, — отмечает Staff.

Сейчас бренд активно расширяет свой ассортимент и выпускает мужские и женские коллекции, а также одежду для детей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Staff (@staff_clothes_original)

Помимо этого каждый сезон они создают лимитированные коллекции ограниченным тиражом, которые интересны своими уникальными принтами.

Такие коллекции очень быстро раскупаются и пользуются большой популярностью среди молодежи.

Среди последних коллекций были: UKR DROP, JAPAN та CUSTOM.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Staff (@staff_clothes_original)

Так, при создании коллекции JAPAN дизайнеры вдохновлялись японской культурой и специфическими и яркими рисунками, которые переносили на одежду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Staff (@staff_clothes_original)

Кроме этого бренд делает большой акцент на базовом гардеробе и его многообразии. Они всегда открыты для новых экспериментов.

— Мы постоянно используем разные материалы и фасоны вещей, начиная с базовых однотонных, которые являются универсальной одеждой на каждый день, и заканчивая оверсайзом с принтами в нестандартных местах, — отмечают братья.

Создатели делают акцент на том, что базовый гардероб не должен состоять из одного цвета.

Для этого у них существует коллекция под названием Staff Basic, которая специализируется на однотонных футболках, худи, штанах и куртках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Staff (@staff_clothes_original)

Подборка популярных луков

На своей странице в Instagram бренд завел отдельную рубрику Вечерний лук, где публикуются готовые образы с бестселлерами из разных коллекций.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Staff (@staff_clothes_original)

Цены предметов из скомбинированного образа:

шапка — 210 грн;

свитшот 2013 overs — 550 грн;

джинсы z c1 regular — 670 грн;

зимняя куртка cold bordo 1070 грн.

Цена всех элементов образа составляет 2 500 грн.

Blvck Limit

История создания бренда

Blvck Limit создали в 2013 году, когда рынок был полностью открыт для новых украинских дизайнеров. Он специализируется на базовых предметах гардероба в минималистском стиле.

Создатели делают акцент на свободе самовыражения без ограничений.

Свой первый успех создатели обрели благодаря удлиненным мантиям с необычными силуэтами.

У Black Limit довольно много ассиметричного кроя, который используется в дизайне одежды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BLVCK LIMIT® (@blvcklimit)

Дизайнеры создают в основном унисекс-одежду, но также бывают и женские коллекции.

Они работают с базовыми оттенками и делают акцент на пошиве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BLVCK LIMIT® (@blvcklimit)

Бренд нацелен на создание одежды в таких стилях, как: стрит, милитари, урбан и грандж.

Средняя цена лонгслива составляет 1550 грн.

Штаны в среднем стоят 1050 грн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BLVCK LIMIT® (@blvcklimit)

Истории создания этих брендов вдохновляют и наглядно демонстрируют, насколько активно развивается индустрия моды в Украине. Создатели вносят свой вклад в развитие мировой моды и создают уникальные вещи.

Наши производители все больше выходят на зарубежный рынок и обретают там новых поклонников.

Важно поддерживать развитие украинского производства, следить за уже популярными брендами и присматриваться к тем, кто только начинает свой путь в этой индустрии.