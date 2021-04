Южнокорейская группа BTS установила новый рекорд в еженедельном хит-параде Billboard Global 200.

BTS — это первая группа в истории синглов Billboard Global 200 с пятью топ-10 хитами. Лидирующие позиции заняли такие треки, как Dynamite, Film Out, Life Goes On, Savage Love и Blue & Grey.

Бойзбенд начал свое существование в 2013 году. Он состоит из семи участников.

В чарте Billboard Global участвуют песни со всего мира. Результаты первого хит-парада были опубликованы в сентябре 2020 года.

BTS установила YouTube-рекорд

В августе 2020 года группа BTS установила мировой рекорд на YouTube. Их видеоклип на песню Dynamite всего за сутки собрал более 100 млн просмотров.

Трек Dynamite — это первая англоязычная композиция южнокорейской группы.