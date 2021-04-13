PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Billboard Global 200: группа BTS установила новый рекорд

Южнокорейская группа BTS установила новый рекорд в еженедельном хит-параде Billboard Global 200.

Гурт bts

BTS — это первая группа в истории синглов Billboard Global 200 с пятью топ-10 хитами. Лидирующие позиции заняли такие треки, как Dynamite, Film Out, Life Goes On, Savage Love и Blue & Grey.

Бойзбенд начал свое существование в 2013 году. Он состоит из семи участников.

В чарте Billboard Global участвуют песни со всего мира. Результаты первого хит-парада были опубликованы в сентябре 2020 года.

BTS установила YouTube-рекорд

В августе 2020 года группа BTS установила мировой рекорд на YouTube. Их видеоклип на песню Dynamite всего за сутки собрал более 100 млн просмотров. 

Трек Dynamite — это первая англоязычная композиция южнокорейской группы.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка