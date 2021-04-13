Вышла вторая серия реалити-шоу украинской певицы Насти Каменских Девочки рулят.

В новой серии поклонники исполнительницы увидят, как Настя Каменских вместе со своей мамой Лидией и подругой Аней арендовали машину, вели борьбу за продукты в магазине и беседовали с врачом-диетологом по поводу питания во время отдыха.

Неожиданным стал музыкальный сюрприз, который организовал муж исполнительницы Потап. Таким образом он передал привет своей супруге, чем растрогал ее до слез.

— Леша — это всегда сюрприз. Честно признаюсь, что ждала от него какой-то весточки, но не просто сообщения. Я знала, что он передаст мне привет каким-то необычным образом. Это так романтично, я безумно соскучилась и очень хочу его обнять, — сказала Настя.

Также девушки поделились рецептом приготовления ризотто. Вторая серия digital-реалити завершилась ужином Насти с мамой и Аней.

Реалити-шоу Девочки рулят

Съемки шоу Насти Каменских Девочки рулят проходят в Мексике в городе Тулум, куда звезда отправилась со своей мамой Лидой, лучшей подругой Аней, помощницами Илоной и Лерой.

Первый сезон шоу будет состоять из 10 серий, которые будут выходить по вторникам и четвергам на YouTube-канале исполнительницы.

Фото: Настя Каменских