Украинский блогер София Стужук полетела на полтора месяца в Лос-Анджелес вместе с участником шоу Холостячка Андреем Шатырко.

На своей странице в Instagram София Стужук обнародовала серию фото, на которых позирует вместе с детьми и Андреем Шатырко на фоне океана.

— Ну что, готовы ближайшие 1,5 месяца наблюдать за приключениями нашей банды / команды / семейки в Лос-Анджелесе? — подписала фото София.

Подписчики уверены, что между Софией и Андреем нечто большее, чем просто дружба. В комментариях поклонники поздравляют блогера и желают ей счастья.

Сама девушка на вопрос про их отношения ответила, что всему свое время.



















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София Стужук и Андрей Шатырко

Блогер София Стужук и участник шоу Холостячка Андрей Шатырко знакомы уже около года.

СМИ неоднократно приписывали им роман, поскольку знаменитости часто публикуют совместные фото, а также комментируют публикации друг другу. Подписчики Стужук и Шатырка уверены, что между парой не только дружеские отношения.

Напомним, что не так давно София потеряла мужа. Дмитрий Стужук умер 16 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусом.

Фото: София Стужук