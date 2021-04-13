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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Настя Каменских показала архивные фото в купальнике до похудения

Украинская певица Настя Каменских показала свою фигуру до и после похудения.

Каменских Настя

На странице в Instagram Настя Каменских обнародовала коллаж с архивными фото и призналась, что много лет стеснялась показывать эти фотографии.

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Каменских отметила, что каждая девушка должна любить себя независимо от веса и внешнего вида.

Главное — это стремление и желание становиться лучше. Также Настя отметила, что важно принимать себя и свое тело.

— Девочки, помните, вы у себя самые важные. Любите себя! Пусть иногда килограммы прибавляются или уменьшаются. Пусть мне часто пишут негативные комментарии, осуждают за вес и за то, что я не отвечаю общепринятым идеалам 90-60-90.

Это не повод упрекать себя. И даже сейчас я люблю себя такой, какая я есть. Моя идеальность — в моей неидеальности, — призналась Каменских.

Реалити-шоу Насти Каменских

Украинская певица Настя Каменских запустила реалити-шоу Девочки рулят, в котором делится моментами своей жизни.

Съемки шоу проходят в Мексике, куда звезда отправилась вместе со своей мамой Лидией, лучшей подругой Аней и помощницами Илоной и Лерой. В первом сезоне реалити будет десять серий, которые будут выходить по вторникам и четвергам на YouTube-канале исполнительницы.

Фото: Настя Каменских 

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