Герцогиня Сассекская Меган Маркл не прилетит на похороны принца Филиппа из-за того, что она не хочет быть в центре внимания.

Кроме этого, врач посоветовал Меган Маркл воздержаться от перелетов, поскольку она находится на шестом месяце беременности.

По словам инсайдеров, жена принца Гарри призналась, что между ней и принцем Филиппом была особая связь и она обожала герцога Эдинбургского.

— Меган сказала, что именно в это время семья должна сплотиться, забыть о разногласиях и объединиться как единое целое. Она даже готова простить королевскую семью и двигаться вперед, поскольку это то, чего хотел бы принц Филипп, — говорится в источнике.

По словам герцогини Сассекской, визит принца Гарри в Лондон — подходящее время, чтобы наладить отношения со старшим братом и отцом, и для этого не требуется ее присутствие.

Принц Гарри вернулся в Великобританию

Герцог Сассекский принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы прийти на похороны мужа королевы Елизаветы II и своего дедушки принца Филиппа.

Принца Филиппа похоронят 17 апреля в городе Винздор. Частная служба пройдет в часовне в Виндзорском замке.

Источник: Daily Mail

Фото: Getty Images