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Валентина Чорна |

После развода с Кардашьян: Канье Уэст требует совместной опеки над детьми

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст требует совместной опеки над четырьмя детьми после развода со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

После развода с Кардашьян: Канье Уэст требует совместной опеки над детьми

Канье Уэст требует как юридической, так и физической опеки над детьми. С такой просьбой рэпер обратился в суд в Лос-Анджелесе.

Также Канье уже подал свой ответ на просьбу Ким Кардашьян о разводе.

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Звездные экс-супруги воспитывают четверых детей: Норт, Сэйнта, Чикаго и Псалма.

Развод Ким Кардашьян и Канье Уэста

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян подала документы на развод с рэпером Канье Уэстом.

Причиной развода Ким указала непримиримые разногласия. Сейчас супруги живут отдельно и не контактируют между собой. По словам инсайдера, Канье уже забрал все свои вещи из общего дома в Калабасасе, что неподалеку от Лос-Анджелеса.

Джерело: TMZ

ФотоDreamstime

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