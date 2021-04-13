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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Умер Леонид Борткевич — солист группы Песняры

Белорусский музыкант и солист группы Песняры Леонид Борткевич умер на 71-м году жизни.

Леонид Борткевич

О смерти Леонида Борткевича сообщил директор коллектива Золотые голоса легендарного ансамбля Песняры Николай Бабичев на своей странице в Facebook.

— Сегодня в Минске скончался один из легендарных Песняров Леонид Борткевич! Светлая память артисту! — написал Николай Бабичев.

Леонид Борткевич стал солистом группы Песняры в 1970 году.

В 1989 году вместе с женой Ольгой Корбут и сыном музыкант уехал в США. После десяти лет жизни там Борткевич вернулся в Беларусь и снова стал участником Песняров.

После смерти руководителя группы Владимира Мулявина Борткевич основал собственный коллектив с таким же названием.

Солисту группы Песняры закрыли въезд в Украину

Солисту белорусской группы Песняры Валерию Дайнеко закрыли въезд в Украину из-за незаконной поездки в аннексированный Крым в августе 2020 года.

Пограничники остановили Валерия в аэропорту Борисполь. Музыканту закрыли въезд в Украину на три года.

Фото: Песняры

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