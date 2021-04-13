Белорусский музыкант Леонид Борткевич был одним из лучших солистов группы Песняры. Он стал известным благодаря исполнению таких песен как Березовый сок, Вероника, Алеся, Беловежская пуща и многих других.

В 1979 году музыкант получил звание заслуженного артиста Белорусской ССР. Кроме этого, он был лауреатом многих международных фестивалей и конкурсов.

Также Леонид выпустил автобиографическую книгу Песняры и Ольга, в которой поделился деталями своей личной жизни и рассказал об уникальности ансамбля Песняры.

Подборку известных хитов в исполнении Леонида Борткевича — смотрите на Фактах ICTV.

Березовый сок

Алеся

Беловежская пуща

Вероника

Александрина

Смерть Леонида Борткевича

Солист группы Песняры Леонид Борткевич умер 13 апреля на 71-м году жизни.

Печальную весть сообщил директор коллектива Золотые голоса легендарного ансамбля Песняры Николай Бабичев. Причина смерти Леонида Борткевича пока неизвестна.

Фото: Песняры