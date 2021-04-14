Слухи о том, что американская актриса Дженнифер Энистон собирается усыновить ребенка из детского дома развеяли представители звезды.

Недавно в СМИ появилась информация, что 52-летняя Дженнифер Энистон собирается удочерить девочку из мексиканского детского дома, которому помогает финансово.

Все началось с того, что якобы актриса рассказала об этом своим коллегам по сериалу Друзья во время съемок спецвыпуска.

Представители Энистон отреагировали на появившуюся информацию и заявили, что эта новость является ложью. Сама звезда никаких комментариев по этому поводу не давала.

Новый эпизод сериала Друзья

Съемки спецвыпуска сериала Друзья, выход которого анонсировали на май 2020 года, перенесли. Из-за пандемии коронавируса они начались весной 2021 года.

Известно, что в шоу снимутся все исполнители главных ролей: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.

В число продюсеров войдут создатели сериала Дэвид Крэйн и Марта Кауффман.