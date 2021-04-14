Стриминговий сервис Netflix продолжил сериал Бриджертоны на третий и четвертый сезоны. На данный момент проходит производство второго сезона.

Представители платформы Netflix отметили, что они не планируют прекращать съемки сериала Бриджертоны. А наоборот, у команды есть несколько крутых замыслов, которые понравятся зрителю.

— Творческая команда, которую возглавляет Шонда Раймс, сняла материал и поставила красивую, эмоциональную, романтическую драму. У нас еще есть несколько интересных планов на будущее и мы думаем, что зрители будут в восторге, — сообщает источник.

Премьера первого сезона Бриджертонов состоялась 25 декабря 2020. Это историческая драма, в основу которой легли романы писательницы Джулии Куин.

События ленты разворачиваются в Лондоне 19 века. В центре сюжета — семья Бриджертонов, которая пытается выдать замуж старшую дочь.

Сериал попал в десятку лучших телепроектов 2020 года по версии американского института кино.

Сериал Бриджертоны лидирует по просмотрам в Украине

Количество просмотров сериала Бриджертоны от Netflix достигла 63 млн в течение четырех недель после дебюта. Таким образом он стал лидером среди украинских зрителей.

Сериал также вышел на первое место в топ-10 рейтинга Netflix в 76 странах, включая Украину, США, Великобританию, Бразилию, Францию и Южную Африку.

Источник: The Hollywood Reporter

Фото: Netflix Queue