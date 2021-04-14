Стриминговий сервис Netflix продолжил сериал Бриджертоны на третий и четвертый сезоны. На данный момент проходит производство второго сезона.
Представители платформы Netflix отметили, что они не планируют прекращать съемки сериала Бриджертоны. А наоборот, у команды есть несколько крутых замыслов, которые понравятся зрителю.
— Творческая команда, которую возглавляет Шонда Раймс, сняла материал и поставила красивую, эмоциональную, романтическую драму. У нас еще есть несколько интересных планов на будущее и мы думаем, что зрители будут в восторге, — сообщает источник.
Премьера первого сезона Бриджертонов состоялась 25 декабря 2020. Это историческая драма, в основу которой легли романы писательницы Джулии Куин.
События ленты разворачиваются в Лондоне 19 века. В центре сюжета — семья Бриджертонов, которая пытается выдать замуж старшую дочь.
Сериал попал в десятку лучших телепроектов 2020 года по версии американского института кино.
Сериал Бриджертоны лидирует по просмотрам в Украине
Количество просмотров сериала Бриджертоны от Netflix достигла 63 млн в течение четырех недель после дебюта. Таким образом он стал лидером среди украинских зрителей.
Сериал также вышел на первое место в топ-10 рейтинга Netflix в 76 странах, включая Украину, США, Великобританию, Бразилию, Францию и Южную Африку.
Источник: The Hollywood Reporter
Фото: Netflix Queue