Михаил Поплавский — А нам сьогодні 50: премьеру клипа смотреть онлайн

Если нет праздника, то надо его создать – вот кредо лирического героя песни и ее исполнителя.

Михаил Поплавский – настоящий энерджайзер в украинском шоу-бизнесе. Тогда как многие украинские селебрити переживают творческий кризис из-за карантина, он не опускает руки, а продолжает заниматься любимым делом: пишет и исполняет песни, снимается в ярких видео.

13 апреля в Киевском университете культуры состоялась презентация концертного клипа Михаила Поплавского на новую песню А нам сегодня 50.

Праздник, который всегда с тобой

— Посвящаю свой клип всем тем, кто отмечает 50 лет – эпохальный момент в жизни каждого человека! Если человек полвека прошел, то жизнь у него только начинается. И я хочу сказать, что после 50 надо делать праздник души и тела, набираться радости и позитива. Потому что если сегодня нет праздника, то надо его придумывать и создавать. Вот мы и создали клип А нам сегодня 50, — начал презентацию Михаил Михайлович.

По сюжету главный герой празднует свое 50-летие и танцует с любимой женщиной – мудрой, красивой, сексуальной, с которой они вместе прошли через многие испытания.

А параллельно идут воспоминания об их молодости: статный юноша и очаровательная блондинка в облегающем красном платье танцуют страстное танго.

Прожитые годы превращаются в роскошный праздник с шампанским, гостями – девушками в блестящих платьях и драгоценностях, уверенными мужчинами, и главный герой этого праздника провозглашает тост:

А нам сьогодні п’ятдесят —



Роки летять, роки спішать.

Життя спочатку, знов

Бажання і любов.

А нам сьогодні п’ятдесят —



Роки летять, роки спішать.

Кохання не згаса,

В душі весна!

По замыслу режиссера, клип снят в стилистике Америки 20-х годов прошлого столетия, эпохи джаза и расцвета ар-деко, воссозданных в фильме Великий Гэтсби.

Команда костюмеров и гримеров потратила много усилий, чтобы воспроизвести роскошные вечеринки того времени, платья, костюмы и интерьеры. Для большей достоверности специально для съемок заказали ретро-автомобиль Ford 1937 года.

– Мы снимали в стилистике 20-х, чтобы подчеркнуть, что красиво жить можно в любом возрасте. Образ Джея Гэтсби – харизматичного человека, который достиг успеха, очень легко ассоциируется с Михаилом Михайловичем, — объясняет режиссер Иоанн Зенков.

Символично выглядит финал клипа: главный герой и гости вечеринки под фейерверки поднимают бокалы с шампанским за новую, еще более яркую жизнь, которая будет наполнена интересными моментами. Впереди следующие 50!

Работать с Михаилом Михайловичем всегда интересно

На презентации также показали закулисье, как создавалось это видео (кстати, сняли очень быстро – за один съемочный день, подготовка длилась значительно дольше).

И было видно, что праздничное настроение царило не только в сюжете, но и на съемочной площадке. Актеры, балет и бэк-вокал были в восторге от своей работы и ожидали, что клип получится фееричным.

– Во время съемок постоянно гремело веселье, звучали шутки, было прекрасное настроение. С Михаилом Михайловичем не соскучишься, — вспоминает оператор-постановщик Алексей Степанов.

Несмотря на достаточно напряженный график (только над гримом нужно было работать с 8 до 12 утра), на съемках царила атмосфера куража и оптимизма.

– Даже в Америке нет такой сложной работы над мейк-апом, как у нас. Потому что у них там гримеры, а у нас – топ-стилисты, — утверждает Поплавский.

Вместе с тем группа чувствовала большую ответственность за свою работу:

— Наш танец был о страсти и влюбленности. Мы продемонстрировали, какими были чувства героя Михаила Михайловича в юности, а это очень тонкая работа, — рассказывает исполнительница главной героини в молодости – студентка КНУКиИ Александра Коняшина.

Страсть через танец

Танец Александры Коняшиной и ее партнера Ричарда Германовича – лауреатов международных конкурсов, – ставил балетмейстер клипа Ростислав Савченко, который уже давно сотрудничает с поющим ректором. Михаил Поплавский даже шутит, что не он выбирает девушек в балет, а именно балетмейстер.

Между прочим, танец самого Михаила Михайловича и его партнерши в исполнении Лидии Шестопал выглядел хоть и не таким страстным и порывистым, но не менее чувственным. И конечно, зрители не могли не заметить и спросили у Михаила Михайловича, не появилась ли у него новая муза, ведь это не первый их совместный клип.

– У меня все: балет и бэк-вокал – мои музы. А главную роль исполняет та, которую выберут режиссер и балетмейстер. Впрочем, с Лидой Шестопал – доцентом кафедры бальной хореографии – мы работаем уже 13 лет. Самое главное, что я ей доверяю, и она мне. А еще – очень подошла по типажу.

Кстати, неизменная фишка концертных клипов Михаила Поплавского – балет и бэк-вокал становятся все моложе: впервые выступать пригласили и первокурсниц. Конечно, девушки очень гордятся такой честью.

Отмечали день рождения видео в семейном университетском кругу, что только добавило мероприятию уюта.

– Мне же 50. Просто в паспорте дописали еще 20. Но вы знаете, женщине столько лет, на сколько она выглядит, а мужчине – на сколько он себя чувствует. Я чувствую себя на 50, — снова шутит Михаил Михайлович.

В заключение поющий ректор порадовал новостью, что в дальнейшем будет продолжать снимать. И в ближайшее время можно будет ожидать клип на песню Варенички мої.

Для справки

Уже привычным для поклонников творчества Михаила Поплавского стало использование во время съемок современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine, traking systems и других.

Это позволяет создавать для видео новую реальность, значительно ускоряет работу и превращает клипы в настоящие произведения современного искусства.

Режиссер клипа – Иоанн Зенков.

Оператор-постановщик клипа – Алексей Степанов.

Дизайнер 3D-графики – Виталий Правдин.

Балетмейстер-постановщик – Ростислав Савченко.

Главный режиссер Иоанн Зенков:

— Очень был рад поработать с Михаилом Михайловичем и его командой. Я хотел бы, чтобы вы, как и наша команда, почувствовали через этот клип невероятную энергетику, эмоциональный взрыв Михаила Поплавского. Благодаря совместной работе я понял, что Михаил Михайлович также невероятно тонкий, чувствительный и глубокий человек.

Алексей Степанов, главный оператор клипа, плодотворно работал с ректором КНУКиИ еще 20 лет назад, и вот им снова представилась возможность вместе создавать совместный проект.

– Михаил Михайлович – машина времени. И такой мощной харизмы я не встречал еще ни у кого. Спасибо ему за возможность поработать вместе. Я хотел бы отметить, что виртуальные технологии, по которым мы создали клип, действительно инновационные, и в Украине мы первыми их применили.

Вышел документальный фильм о Поплавском

Ректор Михаил Поплавский презентовал фильм Ректор. Новое время, в котором раскрыл секреты успешной работы Университета культуры в условиях коронавирусного кризиса.

Михаил Поплавский нашел выход из кризисной ситуации и рассказал, как не только приспособиться к новым реалиям, а полностью переформатировать университет и выйти на новый уровень.

Фото: пресс-служба Михаила Поплавского