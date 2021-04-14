Певица из Южной Кореи и участница k-pop группы Blackpink Rose побила два мировых рекорда на старте сольной карьеры.

24-летняя Розанна Пак 12 марта выпустила первый клип на песню On The Ground. За первые сутки он набрал более 41,6 млн просмотров и стал самым популярным видео сольного k-pop исполнителя на YouTube.

Таким образом певица побила рекорд южнокорейского артиста Psy с песней Gangnam Style. В 2012 году клип собрал 36 млн просмотров за 24 часа.

Также Розанна стала первой артисткой, которая возглавила американские рейтинги Global Billboard 200 и Billboard Global Excl. US одновременно как сольная певица и участница группы.

Ее первый сингл и новый трек коллектива Lovesick Girls вместе заняли первое место в музыкальных чартах.

Группа Blackpink

K-pop-группа Blackpink, которая состоит из четырех девушек, образовалась в 2016 году. Розанна Пак стала последней участницей, которая присоединилась к коллективу.

Участницы группы уже обладают премиями Teen Choice и MTV Video Music Award.

Фото: BLACK PINK — Rose

Источник: Guinness world records