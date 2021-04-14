Украинская актриса Виктория Булитко рассказала, кого из команды Дизель Шоу может назвать своим другом и поделилась идеей создания новых персонажей. А также поведала, как провела локдаун.

Уборщица, девушка легкого поведения, воспитатель, стюардесса, неверная жена и многие другие образы с легкостью может примерить на себя звезда Дизель Студио Виктория Булитко. Помимо телевизионных героев у артистки есть и инстаграмные, которые радуют подписчиков во время карантина.

Эксклюзивное интервью Виктории Булитко — читайте на Фактах ICTV.

— Можете ли вы назвать кого-то из Дизель Шоу своим другом?

— Больше всего я дружу с Евгением Сморигиным. Мы знакомы 11 лет. Бывает, что ссоримся, но редко, и сразу же миримся. Мы очень похожи по характеру, по манерам и бытовым вопросам.

— Во время карантина мы скидываем друг другу фильмы, сериалы и видео.Когда видимся в реальной жизни, то испытываем радость.

— Поменялся ли юмор с появлением Covid-19?

— Все больше шуток про карантин. Юмор всегда подстраивается под мир, не стоит брать конкретный пример с коронавирусом. Мы просто отражаем реальность.

— Насколько вам близки ваши персонажи, которые появились во время карантина? Как вы их придумали?

— Сложно сказать, какой образ у меня самый любимый. Но есть полюбившиеся, например, Ефросинья Кондратьева, которая очень нравится зрителю. Я люблю побаловаться, покривляться. В этом образе могу делать все, что угодно, и даже не совсем помню, что делаю на сцене, когда играю Кондратьеву.

— Есть еще Вика Квартирная, она родилась в тот момент, когда нас только посадили на карантин. Мне было скучно и хотелось куда-то деть свою энергию, так я начала писать песни с помощью авторов.

— Является ли локдаун для вас проблемой?

— Мне локдаун дался легко, как официальный отпуск. Вот если бы весь мир продолжал работать, а я нет, то тогда было бы сложнее, а так замерло все. Я никуда не спешила и выспалась.

— Вы командный игрок или одиночка?

— Я очень люблю командную игру, но не умираю от скуки, если нахожусь в одиночестве. Всегда найду, что делать. Раньше я думала, что когда рожу, то не смогу сидеть дома, после карантина поняла, что с удовольствием уйду в декрет.

— Как вы проводите свободное время?

— Я люблю смотреть разнообразные сериалы и фильмы. Не страдаю от того, что никуда сейчас не летаю и не отдыхаю на островах.

— Даже при просмотре кино стараюсь вынести для себя что-то, например, какие-то навыки игры. Поэтому я всегда могу оправдать свое ленивое времяпровождение.

Из последнего мне понравился сериал Корона и фильм Принцесса Монако. Я люблю киноленты, которые связаны с историей. Советую еще посмотреть сериал Чернобыль — очень качественный и хорошо снят.

Дизель Шоу возвращается с карантина

Долгожданные концерты Дизель Шоу состоятся уже 23 и 24 апреля в Киеве во Дворце Украина.

Зрителей ожидает новая программа, а также празднование шестого дня рождения юмористического концертного шоу.

Фото: Виктория Булитко