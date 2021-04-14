Анна Богдан рассказала, общается ли она с Андреем Богданом после развода

Участница романтического реалити-шоу Холостяк 11 Анна Богдан рассказала, как ее бывший муж, экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан реагирует на свое упоминание в телепроекте.

Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Анна Богдан сказала, что не общается с экс-супругом.

Поклонников девушки интересовало, как Андрей Богдан реагирует на то, что его имя часто называют в Холостяке.

— Мы не общаемся, поэтому я не знаю его мнения по этому поводу, — написала Анна.

Анна Богдан рассказала, как заболела Covid-19

Во время съемок Холостяка Анна Богдан заболела коронавирусом. По словам девушки, скорее всего Covid-19 она подхватила от сотрудника проекта.

Богдан рассказала, что она чувствовала себя хорошо и была уверена в негативном результате, однако тест оказался позитивным.

Девушка подчеркнула, что перенесла вирус как обычный грипп, и никакой госпитализации не было, однако ее изолировали от остальных участниц.

Фото: Анна Богдан