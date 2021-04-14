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Валентина Чорна |

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева снова стали родителями

Российский певец Валерий Меладзе и его жена Альбина Джанабаева снова стали родителями. У пары родилась девочка.

Валерій Меладзе

Радостную новость Валерий Меладзе сообщил во время съемок 1/8 финала КВН, где артист сидел в жюри. Детали рождения ребенка и имя девочки артист пока не рассказал.

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Альбина Джанабаева беременна третьим ребенком

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей Константина и Луку.

Новорожденная девочка станет третьим ребенком супругов и шестым ребенком Меладзе. У певца есть трое дочерей от первого брака с Ириной Малухиной.

Меладзе отшутился о беременности Джанабаевой

Российский певец Валерий Меладзе прокомментировал беременность жены, экс-участницы группы ВИА Гра Альбины Джанабаевой.

На своей странице в Instagram 55-летний исполнитель опубликовал фото за столом со своими дочерьми и сказал, что места хватит на всех.

Фото: Валерий Меладзе

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