Украинская певица Наталья Могилевская начала новую жизнь. Народная артистка Украины переехала на берег Днепра.

Долгое время Наталья Могилевская жила в центре Киева, однако сейчас звезда переехала в частный дом на окраину города, который расположен в тихой местности дачного массива Осокорки. В арендованном двухэтажном коттедже Могилевская планирует провести все лето.

Приусадебный участок крошечный, но уютный. Снаружи дом украшают восточные фонарики и полотно с изображением индийского слона мудрости. Также нет личного пляжа, но он расположен всего в 50 метрах от жилища.

По словам соседей, звезда часто медитирует на террасе коттеджа и занимается различными духовными практиками.

Также певица выгуливает своего домашнего любимца — лабрадора по кличке Айя. На одной из таких прогулок Могилевскую заметили со статным незнакомцем, однако это был не бизнесмен Олег Рыжов, с которым певице ранее приписывали роман.

— Чувствую себя голливудской звездой, за которой неустанно следят папарацци и которая ест здоровый завтрак с чиа. Клянусь, вчера были пельмени. Есть Лос-Анджелес — LA, а у нас Ля-Осокорки — LO, — написала Наталья в своем Instagram.

Однако кем ей приходится таинственный незнакомец, Могилевская так и не сказала.

Наталья Могилевская сменила имидж

В июне 2020 года Наталья Могилевская удивила новым имиджем. Звезда стала блондинкой.

Певица заявила, что такое изменение является символом лучшего периода в ее жизни.

Фото: Татьяна Бундзило