Иванка Трамп, дочь 45-го президента США Дональда Трампа, получила прививку от Covid-19 и призвала всех вакцинироваться.
На своей странице в Instagram Иванка Трамп обнародовала фото в одной из больниц Вашингтона.
На фотографии женщина позирует в джинсах и белой футболке в то время, как медсестра делает ей прививку от Covid-19.
— Сегодня я получила инъекцию! Я надеюсь, что вы тоже это сделаете! Спасибо, медсестра Торрес! — написала Иванка.
Бритни Спирс вакцинировалась от Covid-19
Американская певица Бритни Спирс вакцинировалась от Covid-19 и рассказала о своем самочувствии.
Бритни призналась, что боялась делать прививку из-за негативных отзывов в интернете. Вместе с певицей также вакцинировался ее бойфренд Сэм Асгари. Звезда отметила, что после процедуры чувствует себя хорошо.
Фото: Иванка Трамп