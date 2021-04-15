Иванка Трамп, дочь 45-го президента США Дональда Трампа, получила прививку от Covid-19 и призвала всех вакцинироваться.

На своей странице в Instagram Иванка Трамп обнародовала фото в одной из больниц Вашингтона.

На фотографии женщина позирует в джинсах и белой футболке в то время, как медсестра делает ей прививку от Covid-19.

— Сегодня я получила инъекцию! Я надеюсь, что вы тоже это сделаете! Спасибо, медсестра Торрес! — написала Иванка.

Бритни Спирс вакцинировалась от Covid-19

Американская певица Бритни Спирс вакцинировалась от Covid-19 и рассказала о своем самочувствии.

Бритни призналась, что боялась делать прививку из-за негативных отзывов в интернете. Вместе с певицей также вакцинировался ее бойфренд Сэм Асгари. Звезда отметила, что после процедуры чувствует себя хорошо.

Фото: Иванка Трамп