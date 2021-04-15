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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Jerry Heil ушла от продюсера и едет в США

Украинская певица Jerry Heil едет в США. Звезда будет учиться в Berklee College of Music на композиторском факультете.

Jerry Heil

В одном из своих интервью генеральный продюсер компании Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский рассказал, что Jerry Heil отказалась от сотрудничества с его компанией и решила самостоятельно заниматься своей карьерой.

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По словам продюсера, певица способна достичь большего успеха, чем кто-то может себе представить.

Именно поэтому Jerry Heil будет получать образование в музыкальном колледже Беркли, где год обучения стоит около $44 тыс.

— Она взрослеет и развивается быстрее, чем меняется социум вокруг. Поэтому мы приняли решение, что Jerry Heil отправится в США на учебу в Беркли на композиторский факультет, чтобы побывать в той среде с музыкантами, композиторами и продюсерами.

Я хочу, чтобы она либо вернулась с чем-то новым, либо, возможно, там и осталась, — подчеркнул Михаил Ясинский.

Jerry Heil представила новый альбом

Украинская певица Jerry Heil представила альбом #Особисте, который насчитывает шесть треков.

Большинство песен с ЕР #Особисте ждали публикации два-три года. Саунд-продюсером альбома стал Роман Черенов.

Фото: Jerry Heil

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