Американская певица Дженнифер Лопес и профессиональный бейсболист Алекс Родригес официально объявили о разрыве отношений. Пара встречалась четыре года.

В эфире телешоу Today Лопес и Родригес обратились к поклонникам с официальным объявлением.

Они отметили, что несмотря на разрыв будут поддерживать друг друга в совместных проектах.

— Мы поняли, что нам лучше остаться друзьями и, надеемся, что нам удастся сохранить дружеские отношения. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу, — отметили звезды.

Первые слухи о трудностях в отношениях звездной пары появились еще в середине марта.

Но тогда Лопес и Родригес отметили, что они работают над своими проблемами.

Отношения Лопес и Родригеса

О романе Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса стало известно в 2017 году. Вскоре влюбленные начали жить вместе и воспитывать детей от предыдущих браков.

У Родригеса есть две дочери от бывшей жены Синтии Скертис, а Лопес воспитывает двойняшек от Марка Энтони.

В 2019 году Алекс сделал предложение любимой. Свадьбу пара переносила несколько раз: сначала из-за подготовки Лопес к большому концертному туру в честь своего 50-летия, а потом из-за пандемии коронавируса.

Источник: People

Фото: Depositphotos