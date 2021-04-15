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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Каріна Зуєва |

Настя Каменских переболела коронавирусом

Украинская певица Настя Каменских представила третью серию своего реалити-шоу Девочки рулят.

Анастасія Каменських

В новом выпуске digital-реалити у Насти Каменских случилась паническая атака. По словам исполнительницы, это происходит с ней уже во второй раз. Также звезда призналась, что в свое время переболела коронавирусом.

— Не так давно я потеряла папу, после чего сдерживала себя, поскольку нужно было работать, и переболела Covid-19. Все накопилось, — сказала Каменских.

Вместе с мамой Лидией и подругой Аней Настя решила пройти древний ритуал духовного перерождения Темаскаль.

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После очищения девушки выплеснули все эмоции и долго не могли остановить слезы.

— Меня так сильно накрыло. Я безумно боялась. Выйдя из Темаскаля, я почувствовала пустоту, которую ранее заполняли страх и негатив. У меня не хватало дыхания. Слезы, боль — все это произошло со мной. Сейчас я нашла просветление и свободу, — поделилась артистка.

После тяжелого эмоционального дня Настя с мамой отправились домой, в то время как Анна пошла гулять по берегу моря и размышлять о своей жизни.

Реалити-шоу Девочки рулят

Съемки реалити-шоу Насти Каменских Девочки рулят проходят в городе Тулум (Мексика).

В этом проекте исполнительница делится с поклонниками моментами своей жизни и перезагружается после сложного периода.

В первом сезоне будет 10 серий, которые выходят по вторникам и четвергам на YouTube-канале певицы.

Фото: Настя Каменских 

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