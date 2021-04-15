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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Валентина Чорна |

Перестрелки и погони: новый трейлер к фильму Форсаж 9

В сети представили второй трейлер фильма Форсаж 9: Безудержная сага. Премьера ленты состоится 17 июня 2021 года.

Форсаж 9

В боевике Форсаж 9 зрителей ждет интригующий сюжет, новые трюки и многообещающий экшен.

— В каких только переделках мы не побывали? Мы бились на поездах, самолетах, танках. О субмарине я лучше помолчу. А теперь тачки еще и летают, — анонсировали в ролике.

По сюжету, Доминик Торетто вынужден вступить в противостояние со своим младшим братом Джейкобом.

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Главные роли сыграют Вин Дизель и Джон Сина. Также в ленте появится 10-летний сын Вина Дизеля.

Трейлеры с перерыва Супербоул-2021

В перерыве Супербоула, который состоялся в ночь 7-го на восьмое февраля в Тампе, голливудские киностудии заинтриговали трейлерами своих новинок.

В перерыве шоу показали трейлеры девятого Форсажа, сериалов Кларисса и Сокол и Зимний Солдат, а еще в одном из рекламных роликов Тимоти Шаламе примерил образ сына Эдварда Руки-ножницы.

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