В сети представили второй трейлер фильма Форсаж 9: Безудержная сага. Премьера ленты состоится 17 июня 2021 года.

В боевике Форсаж 9 зрителей ждет интригующий сюжет, новые трюки и многообещающий экшен.

— В каких только переделках мы не побывали? Мы бились на поездах, самолетах, танках. О субмарине я лучше помолчу. А теперь тачки еще и летают, — анонсировали в ролике.

По сюжету, Доминик Торетто вынужден вступить в противостояние со своим младшим братом Джейкобом.

Читайте Вышел первый трейлер фильма Форсаж 9

Главные роли сыграют Вин Дизель и Джон Сина. Также в ленте появится 10-летний сын Вина Дизеля.

Трейлеры с перерыва Супербоул-2021

В перерыве Супербоула, который состоялся в ночь 7-го на восьмое февраля в Тампе, голливудские киностудии заинтриговали трейлерами своих новинок.

В перерыве шоу показали трейлеры девятого Форсажа, сериалов Кларисса и Сокол и Зимний Солдат, а еще в одном из рекламных роликов Тимоти Шаламе примерил образ сына Эдварда Руки-ножницы.