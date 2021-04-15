Федеральная налоговая служба (ФНС) закрывает бизнес российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Компанию Анастасии Заворотнюк Азарт-Продакшн, которая была создана с целью создания телепередач и шоу, ликвидируют.

Известно, что фирма была передана дочери актрисы Анне Заворотнюк, которая из-за болезни матери отошла от дел. Компания перестала функционировать и приносить прибыль, из-за чего в налоговой службе постановили ее закрыть.

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Также ФНС приостанавливает деятельность ООО Дар, которое должно было заниматься разработкой программного обеспечения. Известно, что эта фирма была переписана на Руслана Дорогобеда после того, как Анастасия Заворотнюк заболела.

Болезнь Анастасии Заворотнюк

Осенью 2019 года у Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга. Актриса перенесла несколько операций.

По словам соседа Заворотнюк, сейчас звезда смогла остановить рак. Он также добавил, что муж Петр Чернышев, директор и вся семья причастны к победе артистки над онкологией.

Фото: Анастасия Заворотнюк