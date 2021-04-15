Украинский актер и художественный руководитель Дизель Студио Егор Крутоголов рассказал об увлечении сына и своей любви к гонкам и машинам.

Также в эксклюзивном интервью Фактам ICTV Егор Крутоголов поделился мечтой всей жизни и признался, какие у него отношения с участниками команды Дизель шоу.

— Расскажите о своем сыне, чем он увлекается?

— Мой сын Лев с четырех лет ездит картинге. Я всегда мечтал о том, чтобы мой сын был профессиональным гонщиком. Он уже двукратный чемпион Украины, обладатель кубка Украины, а также Лев занял четвертое место в чемпионате Польши.

Мы строим карьеру профессионального гонщика. За это я очень волнуюсь, но в то же время я радуюсь и ощущаю огромное счастье, что у меня такой крутой сын.

— Но сыну всего десять лет, как он справляется с этим в таком юном возрасте?

— Несмотря на свой возраст, он уже довольно серьезный специалист и хорошо разбирается в гонках. И мне так в кайф поговорить с человеком, который разбирается в Формуле-1. Их не так много в моей жизни, поэтому это моя отдушина.

— Он серьезно относится к тренировкам?

— Да, он очень серьезно относится к тренировкам. Он кайфует от этого, и ему действительно нравится. Он видит цель, работает и очень ответственно относится к нашей большой мечте.

— А почему именно гонки? Вас с этим что-то связывало раньше?

— Мой папа был директором Станции юных техников в Николаеве в свое время, где было много разных кружков, в том числе картинг. И однажды я увидел, как ребята тренируются во дворе. Там было очень мало места, но скорость, звук и мощь, с которой это происходило, навсегда меня пронизали.

Я думаю, что у меня в крови есть немножко высокооктанового бензина и, кажется, это на всю жизнь. Я тогда уже хотел быть гонщиком, но как раз в те времена произошел развал Советского Союза. Все эти кружки перестали финансироваться, да и в принципе автоспорт в нашей стране перестал быть интересным и популярным.

Но когда у меня появился сын, я подумал, а почему бы ему не стать гонщиком и не порадовать папу!? И не смотря на то, что я воплощаю в нем свою мечту, он ее разделяет. Он действительно любит машины и гонки. Я старался передавать ему эту любовь и, кажется, мне это удалось.

— То есть вы тоже любите машины и водите автомобиль?

— Да, я большой фанат автомобилей и в свое время гонял машины из Германии. С 1991 года я не пропускаю гонок Формулы-1 и за всем этим слежу. У нас дома стоит автосимулятор, где мы тренируемся. Также у нас есть гоночное сообщество, где мы иногда тусуемся и ездим на картингах.

— Возвращаясь к юмору, какие темы для шуток становятся для вас топовыми в команде Дизель шоу?

— Мы шутим на разные темы. Шутим о новостях, о политической ситуации, о пробках, о карантине. Мы рассказываем какие-то истории, делимся впечатлениями, шутим друг над другом. Это может быть все что угодно, любые жизненные ситуации.

Конечно же есть моменты, когда ты не можешь пошутить, и это очень сложные моменты в жизни. Но если ты найдешь в себе силы для этого, значит уже сделаешь первый шаг к реабилитации, выздоровлению и улучшению своего состояния.

— У вас вообще дружная команда? Иногда создается впечатление, что вы как семья.

— Да, это большое счастье иметь таких партнеров и друзей, с которыми можно и бизнес делать, и проводить хорошо время, и кайфовать от работы друг с другом. И каждый из нас к этому долго шел, много работал и многим жертвовал.

Что известно о Егоре Крутоголове

Украинский телеведущий и актер Егор Крутоголов с 2015 года является автором и художественным руководителем проектов Дизель Студио.

Также телеведущий строит кинокарьеру и увлекается автоспортом. В 2016 году он занял третье место в гонке на время Time Attack Italy Mugello в Италии.

Егор женат на Екатерине Крутоголовой с 2006 года. Пара воспитывает двух сыновей — Льва и Максима.

Фото: Егор Крутоголов