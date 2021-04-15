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Каріна Зуєва |

Праздничный торт, цветы и стихи: Алла Пугачева празднует день рождения

Российская певица Алла Пугачева отмечает свой день рождения. Примадонне исполнилось 72 года.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Муж исполнительницы, артист Максим Галкин вместе с детьми — семилетними Гарри и Лизой — поздравили звезду и зажгли свечи на праздничном торте.

Дети прочитали для примадонны стихотворения, подарили поделки, сделанные своими руками и цветы. В конце все вместе исполнили песню.

Также Галкин заинтриговал Пугачеву, сказав, что вечером ее ожидает сюрприз.

Алла Пугачева выпустила новый клип

В начале апреля Алла Пугачева выпустила клип к фильму Чернобыль. В видеоролике примадонна сидит в пустом зале кинотеатра, смотрит фильм и читает стихотворение Татьяны Снежиной Мы в этой жизни только гости.

По словам Максима Галкина, трагедия, которая произошла в Чернобыле, всегда имела особое значение для исполнительницы.

Фото: Максим Галкин

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