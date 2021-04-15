Бывший футболист и участник американского романтического реалити-шоу Холостяк 23 Колтон Андервуд признался в своей гомосексуальности.

По словам 29-летнего Колтона, 2020 год стал для него переломным и важным, ведь он начал задумываться о том, кем есть, и пришел к выводу, что любит мужчин.

— Я гомосексуал. Я смирился с этим в начале этого года и принял. Следующим шагом было рассказать об этом людям, — признался Андервуд.

Также он сказал, что испытывает сожаления за то, что за него боролись девушки на Холостяке. Именно во время съемок реалити он начал задумываться о своей ориентации.

Андервуд признался, что у него никогда не было отношений с мужчинами, но он надеется встретить человека, к которому по-настоящему привяжется.

Стоит отметить, что Колтон состоял в отношениях с финалисткой шоу Холостяк 23, телеведущей Кэсси Рэндольф два года.

JUST IN: Former “Bachelor” star @Colton Underwood speaks his truth and comes out to @robinroberts: “I’m gay. And I came to terms with that earlier this year and have been processing it… I’m the happiest and healthiest I’ve ever been in my life.” https://t.co/PoYJUAPBpA pic.twitter.com/isP7SptUu7 — Good Morning America (@GMA) April 14, 2021

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