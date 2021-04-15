В Голливуде снимут англоязычную версию фильма Ирония судьбы, или С легким паром. Режиссером ленты станет Марюс Вайсберг.

Съемки ремейка, который получил название About Fate, стартуют уже летом 2021 года в Бостоне.

Над сюжетом работала Тиффани Паульсен, которая прославилась комедией Пара на праздники.

— Я очень рад, что советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я много лет работал над этим проектом и у нас получилось создать блестящий сценарий, — поделился Марюс Вайсберг.

Главные роли сыграют Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Гедлунд, Бритт Робертсон.

Ирония судьбы, или С легким паром

В основе сюжета Ирония судьбы, или С легким паром лежит история любви двух незнакомых людей, которые случайно встретились в новогоднюю ночь.

Действия в фильме разворачиваются в 1970-х годах в Москве и Ленинграде. 1 января 2021 исполнилось 45 лет с премьеры фильма Эльдара Рязанова Ирония судьбы, или С легким паром.

Источник: Central Partnership

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