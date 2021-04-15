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Валентина Чорна |

Звезда сериала Кухня Мария Горбань беременна во второй раз

Российская актриса и звезда сериала Кухня Мария Горбань станет мамой во второй раз. Для 34-летней Марии и ее мужа Кирилла Зоткина это будет первый общий ребенок.

Мария Горбань

Радостную новость звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Мария обнародовала фотографию, на которой позирует вместе со своей шестилетней дочерью Стефанией от первого брака.

— Ничего от вас не скроешь. Я действительно ношу прекрасное внутри себя! — написала актриса.

Мария Горбань и Кирилл Зоткин вместе уже более пяти лет. Пара поженилась в феврале 2021 года.

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Актриса Мария Горбань известна по ролям в сериалах Кухня и Отель Элеон. Также звезда участвовала в съемках фильмов Ищу женщину с ребенком и 8 лучших свиданий.

Звезда сериала Кухня выходит замуж

Украинская актриса и звезда сериала Кухня Екатерина Кузнецова выходит замуж за российского бизнесмена и серфингиста Максима Аплина.

Актриса обнародовала фото, на котором позирует вместе со своим любимым и показывает кольцо на безымянном пальце левой руки. Пара познакомилась четыре года назад на Шри-Ланке.

Фото: Мария Горбань

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