Украинский актер и участник студии Дизель Шоу Евгений Сморигин рассказал, как изменилась его жизнь во время карантина и признался, как удается балансировать между семьей и работой.

Также в эксклюзивном интервью Фактам ICTV Евгений рассказал, как возникла идея создать образ карантинной бабушки и как он проводит время со своими детьми.

— Женя, как вам этот карантинный год? Что изменилось с наступлением карантина?

— Это великолепный год. Любой год, любой день, любой час и минута прекрасны сами по себе, потому что они уже есть. Мы живем, открываем глазки, идем куда-то, и это прекрасно.

Вот некоторые люди говорят, что все будет хорошо. То есть у них сейчас все плохо, а когда-то там будет хорошо. А у меня все по-другому. Уже сейчас, в эту секунду все прекрасно, вне зависимости от наличия проектов или зрителей в зале.

— Как для вас проходил локдаун? Это была возможность больше времени провести с семьей и детьми?

— Конечно, мы вместе ходили по лесу, гуляли в разные игры и много общались. Карантин не принес никаких изменений, жизнь продолжается и слава Богу. Мы все переболели и это замечательно. Живем дальше.

— На карантине вы начали записывать видео в так называемом образе карантинной бабушки. Это была чья идея?

— Идея создать образ карантинной бабушки появилась в команды. И я согласился с большим удовольствием. Это коллаборация, скажем так. Это коллаборация, скажем там.

— Как вы любите проводить свободное от работы время, как отдыхаете?

— У меня нет работы. Я занимаюсь любимым делом и это мне приносит еще и деньги. Я счастлив от этого. Я приезжаю на площадку и каждый раз это юмор, творчество и смех.

Я не прихожу на работу, как все люди, и не жду пятницы, чтобы отдохнуть. Я бы, наверное, сошел с ума.

— Вы счастливый человек, поскольку не каждый может похвастаться тем, что он на работе отдыхает.

— А я могу. Я получаю безумное удовольствие от всего, что делаю.

— В юмористическом жанре вы развиваетесь уже больше 20-ти лет. Не хотели бы попробовать себя в чем-то другом?

— Все что угодно, кроме порнографии. И только потому, что это слишком дорого.

Что известно о Евгении Сморигине

Украинский актер и телеведущий Евгений Сморигин стал участником студии Дизель Шоу в 2015 году.

Также Евгений активно занимается кинокарьерой. Он участвовал в съемках сериала Папаньки-3, где исполнял главную роль. Сморигин вместе с женой Лидией воспитывает троих детей: Алексея, Елизавету и Александра.

Фото: Евгений Сморигин