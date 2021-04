На премию Eurostory Best Lyrics Award номинировано пять песен за лучшие тексты для Евровидения 2021.

Среди выдвинутых номинантов оказались: представительница Болгарии — Виктория Георгиева с песней Growing up is getting old, группа от Италии — Maneskins — Zitti e buoni, певица от России — Манижа — Russian Woman, участник от Нидерландов — Жангю Макрой — Birth of a new age и музыкальный коллектив от Бельгии — Hooverphonic — The wrong place.

Стоит отметить, что песня Манижи среди россиян была подвержена критике. По их мнению, композиция Russian Woman искажает представление о русских женщинах.

Награда Eurostory Best Lyrics Award вручается за лучший текст песни на Евровидение текущего года. Учитываются самые лучшие строки и метафоры, которые используются в треке.

Победителя определяет народное голосование, а также профессиональное жюри, состоящее из журналистов, писателей, издателей и участников прошлых годов.

Лучший текст песни для Евровидения? Манижа (Россия) — Russian Woman

Жангю Макрой (Нидерланды) — Birth of a new age

Maneskins (Италия) — Zitti e buoni

Виктория Георгиева (Болгария) — Growing up is getting old

Hooverphonic (Бельгия) — The wrong place Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Напомним, что Украина получила награду за лучший текст песни в 2016 году.

Под каким номером в полуфинале выступит Украина

Украинская группа Go-A выступит на Евровидении 18 мая в первом полуфинале под 15-м номером.

Вместе с Украиной выступят еще 15 участников. Во втором полуфинале, 20 мая, выступит 17 стран.

Фото: Манижа Сангин, Жангю Макрой, Maneskins

Источник: Eurostory