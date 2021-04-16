PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Манижа, Жангю Макрой и Maneskins: номинанты на премию за лучший текст для Евровидения

На премию Eurostory Best Lyrics Award номинировано пять песен за лучшие тексты для Евровидения 2021.

Манижа, Жангю Макрой и Maneskins: номинанты на премию за лучший текст для Евровидения

Среди выдвинутых номинантов оказались: представительница Болгарии — Виктория Георгиева с песней Growing up is getting old, группа от Италии — Maneskins — Zitti e buoni, певица от России — Манижа — Russian Woman, участник от Нидерландов — Жангю Макрой — Birth of a new age и музыкальный коллектив от Бельгии — Hooverphonic — The wrong place.

Стоит отметить, что песня Манижи среди россиян была подвержена критике. По их мнению, композиция Russian Woman искажает представление о русских женщинах.

Награда Eurostory Best Lyrics Award вручается за лучший текст песни на Евровидение текущего года. Учитываются самые лучшие строки и метафоры, которые используются в треке.

Победителя определяет народное голосование, а также профессиональное жюри, состоящее из журналистов, писателей, издателей и участников прошлых годов.

Лучший текст песни для Евровидения?

Результаты

Напомним, что Украина получила награду за лучший текст песни в 2016 году.

Под каким номером в полуфинале выступит Украина

Украинская группа Go-A выступит на Евровидении 18 мая в первом полуфинале под 15-м номером.

Вместе с Украиной выступят еще 15 участников. Во втором полуфинале, 20 мая, выступит 17 стран.

Фото: Манижа Сангин, Жангю Макрой, Maneskins 

Источник: Eurostory

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка